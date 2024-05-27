Нардепа від колишньої ОПЗЖ Борта виключили з парламентської ТСК щодо фортифікацій і дронів
Обраного від колишньої партії "Опозиційна платформа - За життя" народного депутата Віталія Борта виключили з тимчасової слідчої комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він опублікував відповідну постанову, згідно з якою замість Борта до ТСК буде введено Дмитра Разумкова - голову міжфракційного обʼєднання "Розумна політика".
Також з ТСК вивели депутата від "Слуги народу" Єлизавету Богуцьку. Її місце займе її однопартієць Ігор Мудрий.
Днями проєкт "Схеми" у своєму матеріалі повідомляли, що 16 січня 2014 року Борт голосував за "диктаторські закони", які ухвалювали з грубими порушеннями задля збереження режиму Віктора Януковича, декілька разів літав до окупованого Криму з Росії (у період з 2014 по 2016 рік), а у 2023 році їздив до Угорщини на зустріч з нев'їзним в Україну соратником Віктора Орбана Лорінцом Ночо.
Після цього в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження "за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України", але за пів року так і не повідомили про результати розслідування.
- Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.
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