У Раді зареєстрували закон про створення ТСК щодо використання коштів на фортифікації та дрони для ЗСУ

Про це йдеться в проєкті постанови №11282, яку опублікували на сайті парламенту.

Зазначається, що завданнями нової ТСК буде вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.

Також новостворена комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.

У постанові пропонують склад ТСК, до якої належатимуть 15 народних депутатів. Головою пропонують обрати депутата Миколу Задорожнього, а його заступником - Михайла Цимбалюка.

Крім того, серед ймовірних членів комісії - депутати Андрій Богданець, Єлізавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурміч, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк.