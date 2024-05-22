У Раді зареєстрували закон про створення ТСК щодо використання коштів на фортифікації та дрони для ЗСУ
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів
Про це йдеться в проєкті постанови №11282, яку опублікували на сайті парламенту.
Зазначається, що завданнями нової ТСК буде вивчення потреб у дронах та формування держзамовлення на їхнє виробництво та закупівлю, а також аналіз постачання безпілотників до війська.
Також новостворена комісія має вивчити облаштування фортифікацій на лінії зіткнення та цільове використання коштів, виділених на їхнє будівництво.
У постанові пропонують склад ТСК, до якої належатимуть 15 народних депутатів. Головою пропонують обрати депутата Миколу Задорожнього, а його заступником - Михайла Цимбалюка.
Крім того, серед ймовірних членів комісії - депутати Андрій Богданець, Єлізавета Богуцька, Михайло Бондар, Віталій Борт, Анатолій Бурміч, Олександр Горенюк, Олексій Жмеренецький, Роман Костенко та Дмитро Костюк.
- Днем раніше, 21 квітня, засідання парламенту призупинили через те, що депутати від двох фракцій заблокували трибуну, вимагаючи винести на голосування парламенту законопроєкт про заборону УПЦ МП та створення ТСК щодо фортифікацій і дронів.
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