Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали "переможні" імена

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Настав час підбити підсумки конкурсу. Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант — Ніка і Віка. Як богині Перемоги", - написав він.

"Невдовзі зв’яжемося з дівчиною, що їх запропонувала", – додав мер.

Вікторія – богиня перемоги у римській міфології, а Ніка – у давньогрецькій.

Що передувало

У червні Терехов запропонував мешканцям Харкова обрати імена для двох новонароджених ягуарів.

"У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!" - написав міський голова.

Він закликав людей залишати свої варіанти в коментарях.

"Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!" - уточнив мер.