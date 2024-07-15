Народженим у зоопарку Харкова ягуарам обрали "переможні" імена
Українці обрали імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в харківському зоопарку. Імена тваринок, як і планувалося, мають символічне значення
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Настав час підбити підсумки конкурсу. Харківʼяни з невеликою перевагою проголосували за перший варіант — Ніка і Віка. Як богині Перемоги", - написав він.
"Невдовзі зв’яжемося з дівчиною, що їх запропонувала", – додав мер.
Вікторія – богиня перемоги у римській міфології, а Ніка – у давньогрецькій.
Що передувало
У червні Терехов запропонував мешканцям Харкова обрати імена для двох новонароджених ягуарів.
"У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!" - написав міський голова.
Він закликав людей залишати свої варіанти в коментарях.
"Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!" - уточнив мер.
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