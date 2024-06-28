У харківському зоопарку обирають імена двом новонародженим ягуарам

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!" - написав міський голова.

Пропозиції можна залишати в коментарях до допису Терехова.

"Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!" - уточнив мер.

Він зазначив, що ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобайок, потім будуть винесені на голосування.