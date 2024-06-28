У харківському зоопарку обирають імена двом новонародженим ягуарам
Українцям пропонують вибрати імена для двох дитинчат ягуарів, які народилися в харківському зоопарку. Імена мають "відображати дух незламного Харкова"
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У такі важкі часи, як нині, надзвичайно важливо помічати радісні події та ділитися ними один з одним. Місяць тому в харківському зоопарку народилося двоє чудових дитинчат ягуарів. Обидві — дівчатка. І я пропоную разом обрати їм імена!" - написав міський голова.
Пропозиції можна залишати в коментарях до допису Терехова.
"Ідеї приймаються будь-які. Але хочеться, щоб імена були влучними й відображали дух незламного Харкова!" - уточнив мер.
Він зазначив, що ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість вподобайок, потім будуть винесені на голосування.
- Унаслідок підриву Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня 2023 року, відбулося затоплення зоопарку в тимчасово окупованій Новій Каховці. Всі тварини загинули.
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