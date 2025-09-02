Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
Списки на ліквідацію, арешти та вивезення з України політиків, патріотів, волонтерів у росіян є від початку повномасштабного вторгнення
Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері Еспресо.
"Про списки на ліквідацію. Є такі списки в розпорядженні агресора - Російської Федерації: список на ліквідацію, список на арешти, вивезення з України політичних діячів, видатних патріотів, волонтерів з першого місяця повномасштабної російської агресії. Це перше, що я хочу абсолютно чітко сказати. І так само професійно вважаю, що, у зв'язку з політичним вбивством пана Андрія Парубія, настав час владі, керівникам правоохоронних органів України оприлюднити ці списки, починаючи, повторюсь, з перших місяців масштабної російської агресії. Друге, оприлюднення таких списків має означати в тому числі й інформація, не просто, знаєте, як оприлюднили: "Топ-10 на ліквідацію входять такі-то українські патріоти". Наскільки відомо мені, і моє прізвище там було, але не про прізвище ж мова", - сказав він.
Валентин Наливайченко наголосив, що головним є те, що зробили, аби не допустити, щоб таке сталося в Україні під час дії воєнного стану: "Як і сили, і засоби, розплановані Службою безпеки України, Національною поліцією, Управлінням державної охорони для того, щоб не допустити, упередити, щоб не сталося, не дай Бог, більше таких політичних вбивств. Як сталося, на жаль, у Львові в середмісті, при чому в білий день. Ось для чого важливі такі списки і чому важливе оприлюднення".
Також він вважає, що наразі необхідно ретельно відпрацювати заяви волонтерів, патріотів, політиків, які надходять до СБУ щодо загрози їхнім життям.
"Що стосується безпосередньо зараз, як би я діяв у зв'язку з політичним вбивством Андрія Парубія, я б зараз дуже серйозно вдруге і втретє навіть відпрацював заяви від волонтерів, патріотів, депутатів у тому числі, які надходили і надходять, бо це ж не секрет, і до Служби безпеки України і до поліції. Причому він працював з точки зору не стільки всім по охоронцю роздати, це непрофесійний підхід, а він працював з точки зору периметра безпеки, зв'язків, агентури, техніка. Все це насправді вміє і знає, як робити контррозвідка українська, українська поліція. Потрібна політична воля і вказівки, доручення керівників правоохоронних органів та спецслужб України. І потім тут дуже важливо, за результатами опрацювання кожного такого сигналу, звернення або підозри має бути поінформована сама ця особа, волонтер, патріот, що: “Ми відпрацювали стосовно вас, загроз немає, або є, і ми рекомендуємо такі-то заходи безпеки”. Ось в чому зміст розмови і роботи з можливими списками тих, кого Російська Федерація боїться і панічно думає як би або ліквідувати, або нейтралізувати", - додав він.
- У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
- Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові
- Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
