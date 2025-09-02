Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія

Про це розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко в етері Еспресо.

"Про списки на ліквідацію. Є такі списки в розпорядженні агресора - Російської Федерації: список на ліквідацію, список на арешти, вивезення з України політичних діячів, видатних патріотів, волонтерів з першого місяця повномасштабної російської агресії. Це перше, що я хочу абсолютно чітко сказати. І так само професійно вважаю, що, у зв'язку з політичним вбивством пана Андрія Парубія, настав час владі, керівникам правоохоронних органів України оприлюднити ці списки, починаючи, повторюсь, з перших місяців масштабної російської агресії. Друге, оприлюднення таких списків має означати в тому числі й інформація, не просто, знаєте, як оприлюднили: "Топ-10 на ліквідацію входять такі-то українські патріоти". Наскільки відомо мені, і моє прізвище там було, але не про прізвище ж мова", - сказав він.

Валентин Наливайченко наголосив, що головним є те, що зробили, аби не допустити, щоб таке сталося в Україні під час дії воєнного стану: "Як і сили, і засоби, розплановані Службою безпеки України, Національною поліцією, Управлінням державної охорони для того, щоб не допустити, упередити, щоб не сталося, не дай Бог, більше таких політичних вбивств. Як сталося, на жаль, у Львові в середмісті, при чому в білий день. Ось для чого важливі такі списки і чому важливе оприлюднення".

Також він вважає, що наразі необхідно ретельно відпрацювати заяви волонтерів, патріотів, політиків, які надходять до СБУ щодо загрози їхнім життям.

"Що стосується безпосередньо зараз, як би я діяв у зв'язку з політичним вбивством Андрія Парубія, я б зараз дуже серйозно вдруге і втретє навіть відпрацював заяви від волонтерів, патріотів, депутатів у тому числі, які надходили і надходять, бо це ж не секрет, і до Служби безпеки України і до поліції. Причому він працював з точки зору не стільки всім по охоронцю роздати, це непрофесійний підхід, а він працював з точки зору периметра безпеки, зв'язків, агентури, техніка. Все це насправді вміє і знає, як робити контррозвідка українська, українська поліція. Потрібна політична воля і вказівки, доручення керівників правоохоронних органів та спецслужб України. І потім тут дуже важливо, за результатами опрацювання кожного такого сигналу, звернення або підозри має бути поінформована сама ця особа, волонтер, патріот, що: “Ми відпрацювали стосовно вас, загроз немає, або є, і ми рекомендуємо такі-то заходи безпеки”. Ось в чому зміст розмови і роботи з можливими списками тих, кого Російська Федерація боїться і панічно думає як би або ліквідувати, або нейтралізувати", - додав він.