Наталка Діденко розповіла, де 15 липня випадуть дощі, а де буде сухо та спекотно

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

Температурний режим по країні буде таким:

У південній частині та на південному сході України стовпчики термометрів піднімуться до +33...+37 °C.

На сході очікується +30...+34 °C.

На півночі країни повітря прогріється до +27...+30 °C.

У центральних областях температура коливатиметься в межах +28...+33 °C.

Найбільш помірна температура буде у західних областях – від +24 до +28 °C.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

Південні, східні та значна частина центральних областей залишатимуться під впливом сухої та спекотної повітряної маси.

Якою буде погода у столиці?

У Києві найближчої ночі та вранці можливий локальний дощ та гроза. Проте протягом дня вівторка у столиці переважатиме суха погода, а температура повітря становитиме +28...+30 °C.

"Прийшов час варити компоти із видобутих з морозилки минулорічних заморожених вишень та малини, варити нові варення, лаяти спеку, сушити чи морозити м'яту, доводити кількість з'їдених щодня помідорів до максимуму, нарешті поносити найсміливіші сарафани та сукні, не перебирати із сонцем, купанням та кавою. Спека пройде, а здоров'я треба тримати в рівновазі завжди", - наголосила Наталка Діденко.

фото: Наталка Діденко