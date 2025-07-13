Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в понеділок буде спекотно, а де пройдуть дощі з грозами

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у південній частині, у східних областях та у більшості центральних протягом дня максимальна температура повітря становитиме +29...+34 градуси.

"У північній частині України 14 липня буде в межах +27...+30 градусів. У західних областях завтра очікується +25...+29 градусів", - додала синоптикиня.

Наталка Діденко відмітила, що в Україні у понеділок переважатиме суха погода, лише у другій половині дня чи надвечір у західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

"При грозах можливе шквалисте посилення вітру та локально град", - зазначила Діденко.

Якою буде погода у столиці?

За інформацією Наталки Діденко, у Києві 14 липня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме +27...+29 градусів.

Якої погоди чекати наприкінці тижня?

"У четвер-п'ятницю, 17-18 липня, на значну частину України прорветься, хоча й короткочасно, свіже повітря, температура повітря знизиться до малоймовірних тепер +18...+25 градусів, на півдні та сході до +26...+30 градусів. Проте вже наступними вихідними стовпчики термометрів знову поповзуть вгору", - розповіла Діденко.

Вона додала, що орієнтовно 22 липня, за попередніми прогнозами, в Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря.

"Тобто, за +35 і, ймовірно, до +40 градусів і навіть трохи вище. Ще раз наголошую, це прогноз попередній", - зазначила синоптикиня.