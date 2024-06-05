Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі, шквали та град 6 червня
У четвер, 6 червня, у низці областей України пройдуть грозові дощі з ймовірними шквалами вітру і градом, проте температура повітря залишатиметься так само високою
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 6 червня атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині. Синоптикиня наголошує, що при грозах можуть бути шквали та град.
На решті території України істотних опадів не передбачається.
Якою буде температура повітря
Загалом в Україні на завтра протягом дня передбачається температура +25...+29 °C.
Найвища температура повітря у четвер очікується на півдні та південному сході - там пануватимуть до +27...+33 °C.
Найсвіжіше буде завтра на північному сході та на Волині, - +22...+25 °C.
Погода у Києві
У столиці 6 червня не очікується серйозних опадів.
Вночі температура повітря сягатиме до +17 °C, а вдень - до +27 °C.
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