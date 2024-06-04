Наталка Діденко розповіла, де в Україні 5 червня пройдуть дощі з грозами
У середу, 5 червня, по всій території України очікуються високі температури повітря, однак у низці регіонів можливі дощі з грозами, а також шквали вітру і град
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 5 червня в Україні очікується +25...+29 °C, на сході та півдні температура сягне до +30...+33 °C. Водночас у західних областях буде нижче - +22...+25 °C.
Трохи свіжіше температура повітря очікується на Харківщину.
Крім того, короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра на заході, півночі та північному сході. При грозах можливі шквали та град. На решті території України без істотних опадів.
У Києві 5 червня також пройдуть короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град.
Прогноз на найближчі дні
За даними синоптикині, надалі протягом тижня в Україні буде тепло, періодично можливі грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі.
Найменша ймовірність опадів, сухо та пожежонебезпечно - на півдні та сході України.
Натомість уже з наступного понеділка, 10 червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та більшості центральних областей України.
- На 4 червня у деяких регіонах України також прогнозувалися короткочасні дощі, можливі грози, а також ймовірність граду та шквалів.
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