Наталка Діденко розповіла, де в Україні 5 червня пройдуть дощі з грозами

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 5 червня в Україні очікується +25...+29 °C, на сході та півдні температура сягне до +30...+33 °C. Водночас у західних областях буде нижче - +22...+25 °C.



Трохи свіжіше температура повітря очікується на Харківщину.

Крім того, короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра на заході, півночі та північному сході. При грозах можливі шквали та град. На решті території України без істотних опадів.

У Києві 5 червня також пройдуть короткочасні дощі, грози, під час грози ймовірне шквалисте посилення вітру та град.

Прогноз на найближчі дні

За даними синоптикині, надалі протягом тижня в Україні буде тепло, періодично можливі грозові дощі переважно на заході та півночі, подекуди в центрі.

Найменша ймовірність опадів, сухо та пожежонебезпечно - на півдні та сході України.

Натомість уже з наступного понеділка, 10 червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та більшості центральних областей України.