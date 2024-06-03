"Є ймовірність граду та шквалів": прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 червня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 4 червня у західних та північних областях варто готуватися до короткочасних дощів та гроз, також є ймовірність граду та шквалів.

У другій половині дня нестійка грозова погода може накрити Одещину та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами та Полтавщини.

Фото: t.me/PohodaNatalka

"На сході серйозні опади малоймовірні, хіба що по Харківщині та Луганщині заблукають якість локальні дощі. На Запоріжжі, Донеччині, в Криму та в більшості районів Миколаївщини передбачається завтра суха спекотна погода", - пише синоптикиня.

Щодо температури, то у вівторок, 4 червня, на півдні, сході та в центральній частині вдень очікується +26…+33 °C.

На півночі впродовж дня буде +25…+28 °C. У західних областях очікується +22…+25 °C.

Погода в Києві

У столиці 4 червня також можливі короткочасні періодичні дощі, грози, при грозі може бути град і шквали. Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.

За словами Наталки Діденко, цього тижня в Україні буде тепло, місцями спекотно, але з 10 червня у західних, північних та центральних областях відчутно знизиться температура повітря - вдень очікується +17…+22 °C.