Наталка Діденко спрогнозувала дощі та грози наступного тижня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"На наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз", - йдеться у повідомленні.

Натомість 26 травня в більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на півдні та Дніпропетровщині локально пройдуть дощі.

Яка буде температура

Температура повітря 26 травня особливо не зміниться - буде тепло та комфортно, у межах +23...+27 °C.

Водночас на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, в Приазовʼї та Криму буде від +19 °C до +22 °C.

Що чекати у Києві

У столиці 26 травня буде сонячно та тепло - температура коливатиметься у межах +22...+25 °C. Проте на наступному тижні дощів із грозами стане більше.