Наталка Діденко спрогнозувала дощі та грози наступного тижня
Наступного тижня у більшості регіонів України прогнозуються дощі та грози. Проте у неділю, 26 травня, очікується суха та тепла погода
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"На наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз", - йдеться у повідомленні.
Натомість 26 травня в більшості областей України буде сухо та сонячно, хіба що на півдні та Дніпропетровщині локально пройдуть дощі.
Яка буде температура
Температура повітря 26 травня особливо не зміниться - буде тепло та комфортно, у межах +23...+27 °C.
Водночас на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині, в Приазовʼї та Криму буде від +19 °C до +22 °C.
Що чекати у Києві
У столиці 26 травня буде сонячно та тепло - температура коливатиметься у межах +22...+25 °C. Проте на наступному тижні дощів із грозами стане більше.
- Раніше Укренерго попередило про знеструмлення по всій Україні, назвавши серед причин хмарну погоду, через яку сонячні електростанції менше компенсують дефіцит електрики, спричинений російськими обстрілами.
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