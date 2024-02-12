Назвати код: Ляшко нагадав, що для купівлі ліків за електронним рецептом в аптеку треба брати телефон
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко нагадав приходити у аптеки з телефоном, аби не виникло незручностей під час купівлі ліків за електронним рецептом та розповів про найближчі нововведення в аптечній системі
Про це він розповів у етері телемарафону.
Зокрема міністр нагадав, що наразі в Україні діє дві мобільні аптеки: у Харківській та Черкаській областях. Невдовзі до них приєднається і Рівненщина.
"Для нас важливо, щоб на маршрут виїжджали аптеки, які мають контракти з Національною службою здоров’я України і працюють з програмою “Доступні ліки”. Тобто це та програма, яка, коли людина звертається до свого сімейного лікаря, або до лікуючого лікаря, отримує електронни рецепт, то в цій аптеці їй можуть видати безкоштовно лікарські засоби", - зазначив Віктор Ляшко.
Та нагадав не забувати дорогою у аптеку мобільний телефон, адже, щоб забрати ліки за таким рецептом необхідно назвати код, який прийде у повідомленні.
"Оскільки у них електронний рецепт, коли його гасять в мобільному аптечному пункті, на цей мобільний телефон приходить код по СМС, який необхідно назвати в аптеці фармацевту, який відпускає лікарські засоби. І ми побачили, коли запустили процес, що багато людей приходять без своїх мобільних телефонів, і це створювало тимчасові незручності", - сказав міністр.
Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом стартує проєкт у співпраці з Укрпоштою.
"Можна буде замовити лікарські засоби за телефонним дзвінком або в онлайні, і лікарські засоби прибудуть або до найближчого відділення Укрпошти, або поштовий оператор через свого почтальона донесе їх до місця проживання людини. Таким чином ми вирішимо питання доступності лікарських засобів на території всієї нашої країни", - розповів очільник міністерства.
- 18 січня в Україні запрацювала перша мобільна аптека, яка охоплюватиме 18 населених пунктів.
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