Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів

Про це йдеться на сайті відомства.

"Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін", – наголошує Міноборони.

Згідно з нововведеннями, загальна сума одноразової допомоги не змінилася й становить 15 млн грн. Виплата 1/5 її частини буде негайною – у розмірі 3 млн грн.

Водночас решту, 12 млн грн, виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком – орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів. Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України", – наголосили у відомстві.