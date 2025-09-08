Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів

Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
06:46
Суспільство Міністерство оборони України

Міністерство оборони України оновило порядок виплати одноразової допомоги сімʼям воїнів, які загинули на війні проти РФ. Подальша допомога триватиме протягом 80 місяців поетапно

Зміст

Про це йдеться на сайті відомства.

"Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін", – наголошує Міноборони.

Згідно з нововведеннями, загальна сума одноразової допомоги не змінилася й становить 15 млн грн. Виплата 1/5 її частини буде негайною – у розмірі 3 млн грн.

Водночас решту, 12 млн грн, виплачуватимуть поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком – орієнтовно 150 тис. грн щомісяця.

"Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів. Відповідні правила виплат одноразової грошової допомоги будуть стосуватися всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України", – наголосили у відомстві.

  • Минулого року Кабінет Міністрів України змінив порядок виплат грошового забезпечення сімʼям військових ЗСУ, які перебувають у полоні, зникли безвісти або загинули.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Міністр оборони України
Рамзан Кадиров
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
газогін "Сила Сибіру"
Автор Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
Київ
+14°C
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
06:18
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня спрямувала на Україну ударні дрони: на сході Київщини працювала ППО
06:10
військові США
На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
06:04
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним
01:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників: в угрупованні відреагували
00:28
Норвегія
У Норвегії стартували парламентські вибори
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:25
"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:53
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 118 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
16:02
OPINION
Про тил в умовах фронту
15:55
Кирило Буданов
Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі
15:02
Кривава повня
"Кривавий Місяць": о котрій українці побачать повне місячне затемнення у ніч на 8 вересня
14:57
Ексклюзив
"Може бути повʼязаний з Днем воєнної розвідки України": експерт Лакійчук про удар росіян по будівлі Кабінету міністрів
14:39
На фото: військовий
В Україні відзначають День воєнної розвідки
14:38
У Києві після російського удару екстрено провели пологи у постраждалої жінки: медики борються за життя матері та дитини
14:14
Момент російського удару по Крюківському мосту в Кременчуці (ніч з 6 на 7 вересня 2025 року)
Після нічної атаки на Кременчук зупипинено рух Крюківським мостом через Дніпро: яка альтернатива
14:05
OPINION
Боротьба за увагу виборця далеко не завжди дорівнює боротьбі за перемогу над Росією
13:28
Ексклюзив
Олег Симороз
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
Більше новин
