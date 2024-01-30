Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти й загиблих військових

Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти й загиблих військових

30 січня, 2024 вiвторок
20:07
Суспільство 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Кабінет міністрів України змінив порядок виплат грошового забезпечення сімʼям військових ЗСУ, які перебувають у полоні, зникли безвісти або загинули

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до змін, Міноборони матиме спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 

Таким чином установа зможе оперативно встановлювати членів родин, яким належить грошове забезпечення захисників, які захоплені в полон чи зникли безвісти. 

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам", – сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Водночас в міністерстві наголосили, що нововведення стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих воїнів, які мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

  • 17 жовтня 2023 року з резервного фонду держбюджету виділили 180,1 млн грн на фінансову допомогу звільненим з полону військовим та сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні.
Теги:
Україна
Кабмін
ЗСУ
полонені
Війна з Росією
уряд Шмигаля
Міністр оборони України
Читайте також:
Іраклій Гарібашвілі
29 січня, 2024 понедiлок
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
Клаудіу Тарзіу
28 січня, 2024 неділя
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
Місце катастрофи російського літака Іл-76
29 січня, 2024 понедiлок
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.74
    Купівля 37.74
    Продаж 38.32
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 січня
20:08
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
"Це виробництво буквально нашої свободи": Зеленський назвав ключові завдання для ОПК
20:02
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Висмикування Залужного із когорти влади робить її нелегітимною в очах суспільства", - політолог Цибулько
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Залужний – не герой з "Леона-кілера"
20:01
Ексклюзив
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі
"Зблизився з РФ": депутат парламенту Грузії Накопія про ймовірні причини відставки премʼєра Гарібашвілі
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 706-го дня війни: сили оборони знищили ворожий Су-34 та вразили радіолокаційну станцію ППО Росії у Криму
19:59
Авдіївка
Українські війська за добу відбили 29 атак на Авдіївському напрямку
19:43
хакер
Сайт Мінагрополітики зазнав пошкоджень через кібератаку
19:29
інтернет
У Росії масовий збій в роботі Інтернету: найбільше скарг з Москви
19:14
на фото: Ігор Клименко
США допоможуть Україні запустити систему відбору на керівні посади в Нацполіції
19:13
Каміла Валієва
У Росії відібрали золото Олімпіади-2022 через допінг фігуристки Валієвої
18:59
Кирило Буданов
Буданов розповів, про що Путін домовлятиметься в КНДР
18:50
Ексклюзив
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Україна має розглядати Угорщину як стратегічного опонента й імовірну потенційну загрозу, - експерт-міжнародник Несвітайлов
18:33
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан розглядає Закарпаття як свою колонію, - голова угорської громади Києва та області Томпа
18:33
Росія продовжує продукувати фейки
РФ створила у фейсбуці сторінку-мільйонник, де поширюються фейки про Україну
18:24
Південноукраїнська АЕС
Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС на €14,6 млн
18:23
На фото: картину "Мона Ліза" облили гарбузовим супом
Активізм vs вандалізм: чому такі шедеври, як "Мона Ліза", страждають від нападів
18:16
Окупанти
СБУ повідомила про підозру в держзраді трьом українцям, які воювали на боці РФ
18:12
Денис Берінчик
Берінчик проведе бій за титул, який відібрали у Ломаченка
18:02
OPINION
Олег Манчура
"Не з Дебрецена, а з Дебречина". Про заяви угорських радикалів
18:00
Оновлено
Обстріл Авдіївки 30 січня
РФ обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк: загинула жінка, поранено трьох людей
17:52
Ексклюзив
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Ворог змінив тактику атак дронів, наша ППО шукає шляхи протистояння, - експерт Рябих
17:49
Прикидалася хлопцем на сайті знайомств і виманила у дівчини 800 тис. грн: ДБР повідомило про підозру курсантці з Дніпра
17:47
Віктор Вацко
Вацко повертається до роботи на телебаченні та коментуватиме матчі АПЛ
17:45
Петр Павел
Україні варто обмежити наступальні дії та посилити оборону, – президент Чехії Павел
17:35
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
ЗСУ на півдні намагаються об'єднати всі плацдарми в один, щоб відкинути війська РФ, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
17:25
біженці
У Нідерландах запропонували повертати біженців у "безпечні" західні регіони України
17:25
ЗСУ
Британія під час навчань надала комплекти спорядження 34 тис. українських військових
17:13
Зеленський і Макрон
Макрон закликав Європу більше допомагати Україні у випадку зменшення підтримки США
17:09
Російські окупанти в Криму
Окупанти посилили контроль на межі Криму та ТОТ Херсонської області
17:05
Росіяни атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією: є загиблий і поранені
16:59
МВФ
МВФ спрогнозував, яким буде зростання світової економіки у 2024 році
16:56
Віктор Орбан
Кулеба заявив, що не вважає Орбана і Сіярто проросійськими політиками
16:53
ПВК Вагнера
Росія прагне створити армію найманців в Африці, щоб замінити бойовиків ПВК Вагнера, - Bloomberg
16:45
поліомієліт вакцина
ЮНІСЕФ доставив в Україну 340 тис. доз оральної вакцини проти поліомієліту
16:45
цистерни з пальним
Міноборони прозвітувало, що зекономило 3,3 млрд грн на закупівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ
16:43
війна з Росією Крим ППО безпілотник ЗСУ
У Криму ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ППО РФ, - СтратКом
16:28
Володимир Соловйов
Пропагандист Соловйов поскаржився, що на Заході панує русофобія
16:25
Кая Каллас
Агресор повинен відшкодувати збитки, - прем'єрка Естонії закликала передати заморожені активи РФ Україні
16:11
Ексклюзив
ЗСУ
РФ намагається оточити наші війська з півночі Куп'янська, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
16:09
ЛНР
СБУ в Дніпрі затримала колишнього бойовика "ЛНР", який працював на ФСБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV