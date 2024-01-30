Уряд спростив систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти й загиблих військових

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до змін, Міноборони матиме спрощений доступ до деяких державних реєстрів та можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Таким чином установа зможе оперативно встановлювати членів родин, яким належить грошове забезпечення захисників, які захоплені в полон чи зникли безвісти.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему. Це значно спростить і прискорить процес виплат родинам", – сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Водночас в міністерстві наголосили, що нововведення стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих воїнів, які мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.