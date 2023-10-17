Уряд виділив понад 180 млн грн на виплату допомоги полоненим та їхнім сім'ям

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, за чиєю ініціативою розробили проєкт документа.

Зазначається, що відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабміну 17 жовтня.

Зокрема, документом передбачено 129,2 млн грн на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується у розмірі 100 тисяч грн за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи.

Крім того, 50,9 мільйона грн будуть спрямовані на виплату по 100 тисяч грн одноразової державної грошової допомоги звільненим із російського полону.

Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції.