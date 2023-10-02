Зеленський підписав закон щодо передачі зарплат полонених їхнім сім’ям

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до проєкту закону №9638 від 21.08.2023 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліціянтів та деяких інших осіб, родини отримуватимуть виплати зарплатні полонених.

"Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин, зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України", - йдеться у пояснювальній записці.

Проте уточнюється, що це не поширюється на людей, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Зарплатню полоненого отримуватимуть дружина (чоловік), а в разі відсутності - повнолітні діти, які проживали разом з людиною, або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку) такої особи, а також особам, які перебувають на утриманні полоненого, або батькам.

Також закон містить уточнення щодо порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліціянтам за невикористані дні відпусток у разі загибелі.

Окрім цього, законом удосконалено порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.