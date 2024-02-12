Непокараний злочин породжує інший злочин: юрист Танасійчук про побиття жінки на Франківщині, яка нібито здавала чоловіків ТЦК

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Насправді ситуація зашкварна, але для нашого суспільства дії влади й правоохоронних органів саме по цій ситуації - дуже важливі, які вони будуть мати наслідки на подальші можливі по своєму змісту, структурі, прояви в інших населених пунктах такого свавілля. Отже, перше, це не те що чи мають особи бути покарані, вони повинні бути покарані - особи, які вчинили протиправні дії, зокрема застосувавши фізичне насилля, побої щодо жінки та її неповнолітньої дитини. Показово і швидко мало бути відкрите кримінальне провадження, я не досліджував, сподіваюсь, що воно є", - сказав юрист.

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За його словами, надалі ця справа має бути передана до суду.

"Тоді розмова з представниками ТЦК у цьому селі й у будь-якому іншому буде мати інший характер, бо непокараний злочин породжує інший злочин. І оскільки був не покараний перший злочин далі відбулось те, що відбулося. Я бачив це відео, мені соромно за таких співгромадян, я розумію їхні емоції й те, що відбувається з ТЦК загалом в Україні. Те, що відбулось у цьому селі, це є наслідком протиправних дій ТЦК, коли перехоплю бус, висмикують з автомобіля, коли це роблять без присутності представників Нацполіції. Це є наслідок, але він не має бути виправданням зневажливого ставлення до представників Збройних Сил України", - підсумував Танасійчук.

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Юрист додав, що також може бути відкрите й інше кримінальне провадження за дії проти працівників ТЦК та СП, які спрямовані на шкоду суверенітету і незалежності України: "Ми не можемо собі дозволити в такій формі та в такій атмосфері спілкуватись з представниками ТЦК".

Що передувало

Нагадаємо, вранці 7 лютого потерпіла Іванна Ванджурак на своїй сторінці повідомила, що на неї напав натовп розлючених жінок, коли вона їхала на пошту в Космач.

З нею в машині перебувала донечка, якій 6 років. У центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були п’яними, у їх руках були дубинки, біти, різні металеві "штуки". Після розмови через відкрите вікно та перевірки телефону потерпілої, натовп відпустив машину.

Повертаючись з пошти тією самою дорогою, автівку жінки знову зупинили. Їй почали висувати обвинувачення, начебто вона навідниця військкомату.

"Декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця військкомату! Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. Це було вже з криками, погрозами та матами", – розповіла Іванка Ванджурак.

Після цього натовп почав бити машину та намагатися її перевернути, почали витягувати потерпілу через вікно, виривати волосся і вирвати ключі з машини. Коли жінка почала кричати, що в машині дитина, одна із жінок запхала біту у вікно і вдарила нею по голові дитину. Інша жінка у цей час тримала потерпілу за волосся.

Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – повідомляють поліцейські. Водночас у коментарях на фейсбук-сторінці поліції користувачі обурюються, що напад на беззахисну жінку поліцейські назвали "конфліктом", а умисне нанесення тілесних ушкоджень – хуліганством.

З мешканцями, які напали на автомобіль, правоохоронці проведи роз’яснювальні бесіди та відпустили.

Натомість жителі Космача, які напали на авто жінки, яку запідозрили у співпраці з ТСК, вважають, що відео, яке вона виклала, принижує їхню честь і гідність

Унаслідок цього представники ТЦК та СП Івано-Франківської області зустрілися з громадою Космача.