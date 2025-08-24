Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко, - історик Зінченко

Про це розповів історик Олександр Зінченко в розмові з журналістом Віталій Портниковим до Дня Незалежності України в ефірі Еспресо.

"Ніхто не вірив, що українська незалежність постане так швидко. Я не раз питав багатьох "батьків" української незалежності - депутатів, які голосували за неї у Верховній Раді, тих, хто редагував сам Акт проголошення незалежності. Запитував: уявіть собі, що 31 грудня 1990 року вам скажуть — наступний Новий рік ви святкуватимете вже в незалежній Україні. Що б ви тоді відповіли?", - сказав він.

Історик сказав, що відповідь була проста: "ми були переконані, що незалежність обов’язково настане. Але також вірили, що на це знадобиться щонайменше 5–6 років - доки Кремль остаточно ослабне і ми зможемо це здійснити".

"А 1 серпня 1991 року до Києва приїжджає президент США Джордж Буш-старший і застерігає українців: будьте обережні, не піддавайтеся суїцидальному націоналізму. Власне, це була відверта промова проти української незалежності. ЦРУ у квітні й червні того року випускає великі доповідні рапорти про ситуацію в Радянському Союзі та про можливість проголошення незалежності. І там теж роблять висновок: якщо українська незалежність і станеться, то не раніше ніж за 5–6 років", - підсумував Зінченко.