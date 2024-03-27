Низка шкіл Запоріжжя повернеться до змішаного формату навчання

Про це він написав у телеграм.

"За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, наступним кроком є затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Голова ОВА наголосив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків. Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.

Також з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій