Низка шкіл Запоріжжя повернеться до змішаного формату навчання
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що школярі 24 навчальних закладів Запоріжжя на вимогу батьків вперше від початку повномасштабної війни повернуться до навчання у змішаному форматі
Про це він написав у телеграм.
"За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, наступним кроком є затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.
Голова ОВА наголосив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків. Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття.
Також з педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій
- У лютому повідомлялося, що у Запорізькій області хочуть зробити школи безпечними, аби з нового навчального року діти повернулися в заклади освіти.
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