На Запоріжжі планують відновити очне навчання в учбових закладах, - Федоров
У Запорізькій області хочуть зробити школи безпечними, аби з нового навчального року діти повернулися в учбові заклади
Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров на нараді з керівниками структурних підрозділів, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Він зазначив, що попри воєнний час необхідно підвищити комфорт проживання у Запорізькій області, стимулюючи людей не виїжджати з регіону.
"Кожний в своєму напрямку має робити все для того, щоб люди не лише залишились тут, а приїжджали та будували своє життя. Тому один з пріоритетів - зробити школи безпечними та розпочати навчання в учбових закладах з 1 вересня" , - зазначив Федоров.
- 11 січня повідомлялося, що окупанти на ТОТ агітують молодь до навчання в псевдоуніверситетах.
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