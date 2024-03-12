НМТ-2О24: у яких країнах українські абітурієнти зможуть скласти тест
В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, у яких країнах абітурієнти з України матимуть можливість скласти національний мультипредметний тест
Про це інформує УЦОЯО.
Зазначається, що наразі підтверджено домовленості про проведення НМТ в Австрії, Азербайджані, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Грузії, Данії, Естонії, Італії, Канаді, Латвії, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції.
"Зауважимо, що перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема з тими, що розташовані у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, Молдові, ще тривають. Сподіваємося, що кількість локацій, де відбуватиметься оцінювання, зросте", - зазначили в УЦОЯО.
Там розповіли, що основний період реєстрації триватиме з 14 березня по 11 квітня. Вступники, які проходитимуть тестування за кордоном повинні будуть обрати з переліку країну та населений пункт у ній, який буде найзручнішим. Абітурієнтів закликали реєструватися на НМТ якнайшвидше, оскільки за кордоном є обмеження щодо кількості учасників тестування: якщо зареєструється достатня кількість людей, локація буде недоступна для вибору.
"Якщо згодом з’явиться більш зручна локація, ви зможете до 15 квітня 2024 року включно змінити реєстраційні дані й вибрати населений пункт, що розташований ближче до вашого місцеперебування на час проведення НМТ. Про нові локації ми повідомлятимемо на сайті Українського центру оцінювання якості освіти", - додали в УЦОЯО.
- 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році.
- 28 лютого Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив ще один варіант тренувальних завдань для підготовки до національного мультипредметного тесту.
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