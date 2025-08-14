Новим президентом України стане той, хто чесно відповість на три запитання, - Луценко

Про це в ефірі Еспресо сказав політик, капітан ЗСУ Юрій Луценко.

Він відповів на питання, чи можуть відбутися скоро вибори.

"А тут нічого нового немає. Просто відкривайте Конституцію і читайте. Після завершення воєнного стану - три місяці і вибори. Чи будуть вибори зразу президентські та парламентські разом чи окремо - це вже інше питання. Це питання політичного компромісу, але те, що ці вибори по Конституції обов'язкові, то це факт", - сказав Луценко.

На його думку, люди будуть голосувати відповідаючи на три запитання: Чому ця війна почалася? Чому вона так закінчується? Після стількох жертв. І як зробити так, щоб ще одна не почалася?

"Той, хто дасть чесні і професійні відповіді на ці три запитання стане новим українським президентом. Так само буде сформований український парламент. І я впевнений, що тоді Україна змінить підходи до обороноздатності. до єдності, а значить стане сильнішою", - сказав політик.

Луценко заявив, що хоче, щоб війна припинилася на прийнятних умовах.

"Якщо цих виборів немає, і це не через те, що хтось не хоче - це через те, що це може зробити тільки тиск на Путіна. Тоді ми продовжуємо воювати якби окремо. Влада займається своїм, а ЗСУ та ті, хто їх підтримує в тилу, займаються своїм. І, як ви розумієте, це не добрий формат. Ще в Святому письмі написано: "Розділений дім не встоїть". Тому я дуже хотів би, щоб війна припинилася на прийнятних для нас умовах, з тим, щоб країна зайнялася зміцненням себе через нове керівництво з новими командами", - підсумував він.