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Новий рекорд України: у Києві одночасно 700 людей пройшли курси з такмеду
В Києві 700 молодих людей у неділю, 10 листопада 2024 року, одночасно пройшли інструктаж з домедичноі допомоги та тактичної медицини
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2024, неділя
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