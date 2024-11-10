Новий рекорд України: у Києві одночасно 700 людей пройшли курси з такмеду

За фіксацією рекорду спостерігала кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

"Як накладати турнікет, тампонувати рану і робити серцево-легеневу реанімацію. Цього всього навчалися на практиці понад 200 молодих людей і 500 учасників дивилися тренінг онлайн. Як розповідають організатори - від початку повномасштабного вторгнення росіяни почали хіба не щодня бити по цивільним обʼєктам. Травмуються цивільні і чим більше українців будуть вміти надавати до медичну допомогу - тим більше шансів буде врятувати поранених", - зазначила Юлія.

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Курси проводилися за сприяння молодіжної організації "Українські студенти за свободу", якою керує Анна Тимошенко.

Встановлення рекорду підтвердила директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк.

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Організатори планують розширяти програму підготовки й навчити якомога більше українців навичкам, які можуть врятувати життя.