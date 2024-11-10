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За останні три доби ворог випустив по Одещині 54 ударні БПЛА: в ОВА розповіли про наслідки атак

Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
16:06
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Вже третій день поспіль російські окупанти атакують Одещину безпілотниками. За цей час ворог випустив по регіону 54 ударні БПЛА

Зміст

Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в етері телемарафону. 

"Остання ніч не була виключенням. Близько 18 дронів було запущено, які суттєво пошкодили інфраструктуру, приватну інфраструктуру, будівлі. Є автівки, які згоріли, є ринок, який також зачепило після падіння і прильотів БПЛА", - повідомив Олег Кіпер. 

За даними очільника ОВА, цієї ночі внаслідок ворожої атаки дві людини отримали травми. 

"Що стосується останньої ночі, то зараз працюють усі комунальні служби. Людям, де приватні будинки були пошкоджені, надається плівка, для того, щоб закрити там, де розбито та у перспективі уже отримати компенсацію для поновлення пошкодженого майна", - зазначив Олег Кіпер. 

Заявок на відселення не було

Як повідомив очільник Одеської ОВА, станом на ранок, заявок на відселення із пошкодженого житла не було. Наразі деякі люди перебувають у друзів чи родичів, чекаючи на усунення пошкоджень.

На яку допомогу можуть розраховувати постраждалі? 

"Є в Україні програма на державному рівні, єВідновлення. На місцях розгортається штаб, де люди подають заявки на відновлення. І ця програма працює дуже корисно. Тому що приймається заявка, вона відповідно фіксується, і люди отримують компенсацію, відповідно після огляду. Сьогодні альтернативи немає. Вона дійсно працює, люди звертаються. І на кожному такому "прильоті" коли ти спілкуєшся, люди підтверджують це", - розповів Кіпер.  

Більше про наслідки попередніх атак

"Частково уже вікна затулені, є ще об’єкти на яких працюють. Ви розумієте об’єми, якщо це багатоповерхівка чи приватний сектор, дійсно там за пару годин ці пошкодження не усунеш. Але відповідні служби працюють, міська рада працює для того, щоб все це замінити, прибрати і поновити", - повідомив очільник ОВА. 

За його словами, 10 людей наразі перебувають у лікарні

"Як я вже зазначив, 10 людей ще перебувають у лікарні, середній стан. Вся медична допомога надається. Минулої доби одна людина загинула. На зараз, після останньої ночі ще 2 людини отримали поранення, які також перебувають у лікарні", - додав він. 

Про ситуацію із тепло- та електропостачанням

"На даний час вся інфраструктура, і тепло- і електропостачання працюють. Проблем з відключеннями, перебоями світла чи тепла немає", - повідомив Олег Кіпер. 

  • Російські війська вдень 9 листопада і вночі 10 листопада запускали по території України ударні безпілотники. Внаслідок влучання в Одесі постраждали люди, є руйнування інфраструктури. 
Теги:
Новини
Україна
Одеса
Одещина
безпілотник
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