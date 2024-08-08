Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар-імунолог розповів про ризики та заходи безпеки

Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді, вже протягом кількох тижнів я отримую інформацію від моїх колег про збільшення кількості позитивних тестів на COVID-19. Ми спостерігаємо підйом захворюваності протягом трьох, а можливо навіть чотирьох тижнів. Зростання відбувається в усіх областях України: південних, західних та північних. Приріст захворюваності минулого тижня порівняно з позаминулим становить приблизно 25-30%", - повідомив він.

У групі ризику залишаються ті ж люди, що й раніше: люди віком від 60-70 років і старші. Чим старший вік, тим більший ризик тяжкого перебігу COVID-19, каже лікар-імунолог.

"Дуже часто люди в такому віці мають супутні захворювання, як-от цукровий діабет або серцево-судинні захворювання. Сам по собі вік визначає групу ризику. Люди віком до 60 років, як правило, теж мають супутні хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні або онкологічні захворювання. Це також стосується дітей. До більш тяжкого перебігу COVID-19 схильні люди віком 60 років і старші, а також ті, хто мають серйозні супутні захворювання, включаючи дітей".

Наразі в Україні є понад 500 тис. доз вакцини проти COVID-19. Ця вакцина модернізована, адаптована під варіант омікрон, її називають омікрон-специфічною вакциною. Лапій розповів про заходи безпеки.

"Вакцина ефективна, але не для попередження зараження. Тож потрібно тримати відстань, мити руки, поважати інших, якщо ви захворіли і маєте симптоми застуди, щоб не заразити когось вірусом SARS-CoV-2 та іншими збудниками. Для ревакцинації рекомендують вакцинуватися людям з групи ризику, включаючи вагітних та медичних працівників, наприклад. Вакцина є, рекомендації оновлені, затверджені МОЗ. Рекомендуємо не нехтувати вакцинацією, щоб захистити себе", - зазначив він.

Навряд чи випадок на Івано-Франківщині, коли від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка, є першим, резюмував Лапій: "Ми говоримо про виявлення цього вірусу у людини, яка, на превеликий жаль, померла через вірус. Але ми, як і жодна країна, не можемо обстежувати, який саме вірус викликав захворювання і призвів до таких негативних наслідків".