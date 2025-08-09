Очільник Краматорської МВА придбав Audi Q3 за 2 млн грн

Про це свідчать дані сервісу YouControl, пише медіа "Новини Донбасу".

Так, журналісти помітили, що у декларації про суттєві зміни у майновому стані Гончаренко вказав лише 359 тисяч грн. Це майже у шість разів менше за повну вартість авто.

Водночас сам очільник Краматорської МВА пояснив, що на купівлю взяв банківський кредит, а зазначена у декларації сума - це лише перший аванс за договором.