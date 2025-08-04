Очільника Енергомитниці Комара тимчасово відсторонили від посади після розслідування про маєток за 70 млн грн
Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків після розслідування проєкту "Схеми" про маєток за 70 млн грн, зведений в елітному передмісті Києва після початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомила Державна митна служба.
Держмитслужба відкрила дисциплінарне провадження щодо Комара.
Сталося це на виконання доручення керівництва держави перевірити факти, які викладені в журналістському розслідуванні "Схем".
- Нагадаємо, що розслідування проєкту "Схеми" виявило, що родина керівника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара після початку повномасштабної війни збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю близько 70 мільйонів гривень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.97
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе