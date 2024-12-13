Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 14 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення для побутових споживачів

З 00:00 до 13:00 діятиме одна черга вимкнень світла;

з 13:00 до 17:00 - дві черги;

з 17:00 до 22:00 - одна черга.

Промисловість і бізнес

Водночас протягом усієї доби 14 грудня для промивловості та бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Укренерго наголошує, що час вимкнень світла протягом 14 грудня можуть змінюватися. Компанія закликає не вмикати одночасно кілька потужних приладів, коли світло зʼявляється за графіком.

Причиною запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок ракетно-дронових атак РФ у листопаді-грудні.

12 грудня в Укренерго розповіли про нову схему відключень світла.



