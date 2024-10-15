Опитування КМІС: 80% респондентів підтримує закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ
Абсолютна більшість українців підтримують схвалений у серпні закон про заборону діяльності окремих релігійних організацій, які мають зв’язок і залежні від Росії
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з даними 80% українців підтримують схвалення закону про заборону РПЦ. Водночас 16% українців - його не підтримують, а ще 4% не визначилися зі своєю думкою.
Зазначається, що фактично в усіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений закон - від 71% на сході до 83% на заході.
Крім того, більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують таку ідею 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.
Серед можливих варіантів об’єднання найбільшу підтримку має підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною.
Більшість респондентів вважають, що таке приєднання можливе лише для ієрархів та простих священників УПЦ МП, які не заплямували себе зв’язками з Росією. Цей варіант підтримують 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання.
- Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.
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