Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Останні дні літа в Україні будуть спекотними: Наталка Діденко розповіла, коли стане прохолодніше

Останні дні літа в Україні будуть спекотними: Наталка Діденко розповіла, коли стане прохолодніше

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
13:46
Суспільство спека

У вихідні, 30 та 31 серпня, у більшості областей України максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28...+33 °C. Опадів не очікується

Зміст

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала у facebook.

Літній сезон в Україні завершиться спекою. 30 та 31 серпня у більшості областей максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28...+33 °C.

За словами Діденко, у нічні години повітря буде лагіднішим: +14...+19 °C, на півдні до +20 °C.

"Антициклон упирається бичечком і не пускає атлантичну вологу в Україну. У більшості країн Європи у вікенд очікуються часом дощі, в Україні - без опадів. Хіба завтра подекуди на Донеччині, а в неділю у Карпатах - локальні опади", - уточнила синоптикиня.

У Києві 30-31 серпня буде спекотно: +28...+31 °C, без опадів.

1 вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24...+28 °C, на решті території України ще буде гаряче - до +33 °C.

"Дощі 1 вересня ймовірні в другій половині дня на сході, півдні та в центральній частині України. На заході та півночі - без опадів", - зазначила Діденко.

Вона додала, що відчутне послаблення спеки, "такий собі крен у бік осені", орієнтовно відбудеться після 6 вересня.

 

Теги:
Новини
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
