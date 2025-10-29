"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Україна висловилася проти ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, щодо скасування блокади Куби Сполученими Штатами. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що такий крок не є раптовим, і має серйозні підстави.

"Ми пам'ятаємо побажання кубинського Президента "успіхів" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули", - йдеться у повідомленні.

Сибіга зазначив, що Україна закриє посольство в Гавані і знизить рівень дипломатичних відносин з Кубою. Він підкреслив, що рішення спрямоване не проти кубинського народу, а проти бездіяльності кубинської влади, яка не реагує на масовий призов своїх громадян до російської армії.

"Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі. Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином", - додав глава МЗС.