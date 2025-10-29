"Пам'ятаємо побажання "успіхів" Путіну у війні": Україна закриває посольство на Кубі
Україна 29 жовтня проголосувала проти резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності припинення американської блокади Куби та цього року закриє посольство у Гавані
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Україна висловилася проти ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, щодо скасування блокади Куби Сполученими Штатами. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що такий крок не є раптовим, і має серйозні підстави.
"Ми пам'ятаємо побажання кубинського Президента "успіхів" Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули", - йдеться у повідомленні.
Сибіга зазначив, що Україна закриє посольство в Гавані і знизить рівень дипломатичних відносин з Кубою. Він підкреслив, що рішення спрямоване не проти кубинського народу, а проти бездіяльності кубинської влади, яка не реагує на масовий призов своїх громадян до російської армії.
Читайте також: Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
"Тисячі з них підписали контракти, поповнивши лави солдатів, які беруть безпосередню участь у бойових діях на українській землі. Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином", - додав глава МЗС.
- У липні у МЗС повідомили, що Україна до кінця 2025 року планує відкрити нові посольства у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї та скоротити дипломатичну присутність на Кубі.
