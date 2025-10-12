Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України

Про це інформує міністерство закордонних справ Куби.

"Уряд Республіки Куба відкидає неправдиві звинувачення, поширювані урядом Сполучених Штатів Америки, щодо нібито участі Куби у військовому конфлікті в Україні. Це наклепницьке звинувачення було вперше висунуте у 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно слугувало певній меті. Кубинський уряд категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі військовим персоналом там або в будь-якій іншій країні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що жоден кубинець, який міг брати участь у бойових діях, не діяв за згодою або підтримкою держави. Водночас уряд визнав, що окремі громадяни могли вступати до іноземних збройних формувань з власної ініціативи — без будь-якого стосунку до офіційної влади.

"Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, кубинський уряд дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - пояснили в МЗС Куби.

Читайте також: "Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ

Міністерство нагадало, що у період з 2023 по 2025 рік кубинські правоохоронці припинили схеми вербування громадян для участі у війні в Україні. За цей час суди розглянули дев’ять кримінальних проваджень щодо найманства та засудили 26 людей на терміни від 5 до 14 років ув’язнення.

"Кубинці, які беруть участь у збройному конфлікті на обох сторонах, були завербовані через організації, які не базуються в нашій країні і не мають жодного зв'язку з кубинським урядом. У переважній більшості випадків цей набір проводився за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах, так само як набір для цього конфлікту проводився серед людей багатьох інших національностей, чисельність яких також залишається неточною. Уряд Сполучених Штатів не надав і не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій дифамаційній кампанії проти Куби", - підсумували у відомстві.