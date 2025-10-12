Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України

Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України

Марія Науменко
12 жовтня, 2025 неділя
13:00
Світ Куба

Міністерство закордонних справ Куби спростувало заяви США про залучення кубинських військових до війни Росії проти України, наголосивши, що участь громадян відбувалася лише без підтримки держави

Зміст

Про це інформує міністерство закордонних справ Куби.

"Уряд Республіки Куба відкидає неправдиві звинувачення, поширювані урядом Сполучених Штатів Америки, щодо нібито участі Куби у військовому конфлікті в Україні. Це наклепницьке звинувачення було вперше висунуте у 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно слугувало певній меті. Кубинський уряд категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі військовим персоналом там або в будь-якій іншій країні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що жоден кубинець, який міг брати участь у бойових діях, не діяв за згодою або підтримкою держави. Водночас уряд визнав, що окремі громадяни могли вступати до іноземних збройних формувань з власної ініціативи — без будь-якого стосунку до офіційної влади.

"Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, кубинський уряд дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - пояснили в МЗС Куби.

Читайте також: "Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ

Міністерство нагадало, що у період з 2023 по 2025 рік кубинські правоохоронці припинили схеми вербування громадян для участі у війні в Україні. За цей час суди розглянули дев’ять кримінальних проваджень щодо найманства та засудили 26 людей на терміни від 5 до 14 років ув’язнення.

"Кубинці, які беруть участь у збройному конфлікті на обох сторонах, були завербовані через організації, які не базуються в нашій країні і не мають жодного зв'язку з кубинським урядом. У переважній більшості випадків цей набір проводився за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах, так само як набір для цього конфлікту проводився серед людей багатьох інших національностей, чисельність яких також залишається неточною. Уряд Сполучених Штатів не надав і не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій дифамаційній кампанії проти Куби", - підсумували у відомстві.

  • 5 жовтня видання Reuters повідомило про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Куба
Війна з Росією
США
Читайте також:
Трамп на даху
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Схоже, США не братимуть безпосередньої участі в мирних переговорах, - американський дипломат Карпентер
Саатський чобіт на кордоні Естонії з Росією
Автор Адріана Муллаянова
11 жовтня, 2025 субота
Естонія перекрила проїзд Саатським чоботом, який проходить через РФ: про що йдеться
Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 47.85
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 жовтня
14:05
OPINION
Позбутися звички скиглити
13:54
Бійці 24 штурмового батальйону "Айдар" і 33 штурмового полку у Малих Щербаках
Українські штурмовики звільнили села Мала Щербаківка та Щербаківка у Запорізькій області: це майже на 3,5 км вперед і понад 5 км по лінії фронту
13:40
Священник символ юдаїзму Маген Давид (зірка Давида)
На Оболоні у Києві група молодиків не дає спокою відвідувачам синагоги й одного з них "залила" газом: поліція встановлює обставини
13:30
Російський танк T-90 на параді у Москві
Росія різко збільшує виробництво танків Т-90: аналітики попереджають про довгострокову загрозу НАТО
13:06
Китай та США
Китай закликав США припинити погрожувати підвищенням мит і продовжити переговори щодо торговельної угоди
12:35
російська армія, мобілізація
DeepState: Росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Харківщині та Донеччині
12:24
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни не мають можливостей провести масштабний наступ на Купʼянському напрямку, - командир 3-го батальйону бригади НГУ "Кара-Даг" Кусков
12:18
Україна Британія
Україна та Британія запустять спільне виробництво дронів-перехоплювачів
12:01
OPINION
Боятися військових на посадах чи у Радах — це діагноз
11:43
Нова балістична ракета PrSM США до ПУ HIMARS
США допомагають Україні завдавати ударів по енергетичних обʼєктах РФ, – FT
11:36
енергетики
РФ вночі атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України
10:02
OPINION
У "прекрасній Росії майбутнього" прекрасно те, що в майбутньому Росії нема
10:00
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні: на Дніпровщині сталося займання на об'єкті інфраструктури, на Харківщині - 5 людей поранено
09:17
сили ППО
ППО за ніч знешкодила 103 зі 118 російських дронів
08:51
Кримінал
У Єгипті троє катарських дипломатів загинули в ДТП напередодні саміту щодо Гази, — Reuters
08:07
OPINION
Європа наближається до свого "Перл-Харбору"
07:46
втрати окупантів
За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
07:43
Огляд
Лев Ребет
Один кілер на двох із Бандерою: минає 68-ма річниця з дня вбивства Лева Ребета
07:28
Огляд
Початок українського флоту на Чорному морі: 108 років тому міноносець "Завидний" підняв синьо-жовтий стяг
01:08
Богдан Логвиненко у ЗСУ
Письменник Богдан Логвиненко попри відстрочку добровільно пішов служити солдатом-водієм у ЗСУ
00:48
Джо Байден
Помічниця Байдена повідомила, яке лікування проходить експрезидент США
00:45
Александар Вучич
"Це дуже, дуже поганий сигнал для мене в усіх сенсах": Вучичу не сподобалося, що Кремль шантажує його відключенням газу
00:18
Нова північнокорейська міжконтинентальна ракета "Хвасон-20"
Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США
00:16
Борис Джонсон з українськими військовими
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
00:14
Ексклюзив
Віталій Портников
У Макрона нема людини, яка б могла балотуватися на посаду президента як представник його курсу, - Портников
2025, субота
11 жовтня
23:46
Від початку доби відбулося 160 боїв, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
23:21
Полковник Мікаель Рандріаріна, що перейшов на сторону протестувальників у Мадагаскарі
Антипрезидентський протест у Мадагаскарі: на сторону народу перейшов один з армійських полковників разом зі своїми бійцями
23:04
Акторка Дайан Кітон, відома за фільмами "Хрещений батько", "Енні Голл" та "Клуб перших дружин", пішла з життя у віці 79 років
22:31
Башар Асад
"Проводить години за відеоіграми": Die Zeit стало відомо, в яких умовах живе сирійський диктатор-утікач Асад у "Москва-Сіті"
22:22
Ексклюзив
Віталій Портников
Шлях до знищення Ізраїлю буде відкритий, якщо з'явиться адміністрація США, яка не буде його підтримувати, - Портников
22:16
таліби
На кордоні Пакистану та Афганістану йдуть "запеклі сутички": з чого почалося
21:56
Білий дім
Адміністрація Трампа розпочала масштабні скорочення: понад 4 тис. федеральних службовців будуть звільнені
21:48
Уряд України
В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна
21:28
Губернатор Петербургу Олександр Бєглов
ФСБ затримала медіаобслугу губернатора Петербурга Бєглова
21:15
музика
Перший у світі музичний телеканал MTV припинить трансляцію кліпів у Великій Британії і низці країн ЄС після майже 40 років роботи
20:35
аптека ліки
"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
20:14
Оновлено
Росіяни скинули ФАБ на храм у Костянтинівці (11.10.2025)
Росіяни скинули ФАБ на храм Московського патріархату у Костянтинівці: 2 загиблих, 5 поранених
20:05
OPINION
Єдиний телемарафон нокаутував наше телебачення
19:47
українські біженці в ЄС
Повернення до кордонів 1991 року, членство у НАТО, боротьба з корупцією: за яких умов українські біженці готові повернутися додому
19:32
сектор Газа
ХАМАС тисне на Ізраїль, щоб включити відомих палестинців до списку звільнених ув'язнених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV