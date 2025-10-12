Куба відкинула заяви про участь своїх військових у війні РФ проти України
Міністерство закордонних справ Куби спростувало заяви США про залучення кубинських військових до війни Росії проти України, наголосивши, що участь громадян відбувалася лише без підтримки держави
Про це інформує міністерство закордонних справ Куби.
"Уряд Республіки Куба відкидає неправдиві звинувачення, поширювані урядом Сполучених Штатів Америки, щодо нібито участі Куби у військовому конфлікті в Україні. Це наклепницьке звинувачення було вперше висунуте у 2023 році деякими засобами масової інформації без надання будь-яких доказів або обґрунтувань і явно слугувало певній меті. Кубинський уряд категорично підтверджує, що Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні, а також не бере участі військовим персоналом там або в будь-якій іншій країні", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що жоден кубинець, який міг брати участь у бойових діях, не діяв за згодою або підтримкою держави. Водночас уряд визнав, що окремі громадяни могли вступати до іноземних збройних формувань з власної ініціативи — без будь-якого стосунку до офіційної влади.
"Відповідно до свого національного законодавства та міжнародних зобов'язань, кубинський уряд дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у будь-яких збройних конфліктах в інших країнах, що є серйозними злочинами, які караються суворими покараннями згідно з національним законодавством", - пояснили в МЗС Куби.
Читайте також: "Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
Міністерство нагадало, що у період з 2023 по 2025 рік кубинські правоохоронці припинили схеми вербування громадян для участі у війні в Україні. За цей час суди розглянули дев’ять кримінальних проваджень щодо найманства та засудили 26 людей на терміни від 5 до 14 років ув’язнення.
"Кубинці, які беруть участь у збройному конфлікті на обох сторонах, були завербовані через організації, які не базуються в нашій країні і не мають жодного зв'язку з кубинським урядом. У переважній більшості випадків цей набір проводився за кордоном серед кубинських громадян, які проживають або тимчасово перебувають у різних країнах, так само як набір для цього конфлікту проводився серед людей багатьох інших національностей, чисельність яких також залишається неточною. Уряд Сполучених Штатів не надав і не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій дифамаційній кампанії проти Куби", - підсумували у відомстві.
- 5 жовтня видання Reuters повідомило про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України
