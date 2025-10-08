"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ

Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

"Якщо виявиться правдою те, про що писали в Reuters, зокрема, що 25 тис. кубинців можуть долучитись до російської армії, то це дуже багато людей. Це аж ціла норма знищених окупантів щомісяця. Тобто, це робота всіх Сил оборони протягом місяця", - розповів Пехньо.

Оглядач додав, що виплати за підписання контракту для росіян постійно збільшуються, що свідчить про проблеми з мобілізацією і зменшення кількості охочих долучатись до російської армії.

"По-перше, дійсно наймати кубинців для росіян може дійсно бути набагато дешевше. Зокрема, $2000 не зрівняється з тими контрактами, які пропонують росіянам. За останній час суми за підписання контракту для росіян просто космічно зростають. Це є ознакою того, що в їм все складніше мобілізовувати людей на війну. До прикладу, в Тюменській області було ухвалено рішення, що до 30 листопада вони запроваджують виплати, які разом із федеральними будуть складати понад $40 тис. І ці цифри постійно збільшуються. Тобто, в них є проблеми з мобілізацією власного населення, тому вони хочуть перемикатися на значно дешевших кубинців", - підсумував він.