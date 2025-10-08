"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
У Росії почали виникати проблеми із мобілізацією для війни проти України, тому у Кремлі намагаються залучити все більше іноземців до російської армії
Про це в етері Еспресо розповів військовий оглядач Василь Пехньо.
"Якщо виявиться правдою те, про що писали в Reuters, зокрема, що 25 тис. кубинців можуть долучитись до російської армії, то це дуже багато людей. Це аж ціла норма знищених окупантів щомісяця. Тобто, це робота всіх Сил оборони протягом місяця", - розповів Пехньо.
Оглядач додав, що виплати за підписання контракту для росіян постійно збільшуються, що свідчить про проблеми з мобілізацією і зменшення кількості охочих долучатись до російської армії.
"По-перше, дійсно наймати кубинців для росіян може дійсно бути набагато дешевше. Зокрема, $2000 не зрівняється з тими контрактами, які пропонують росіянам. За останній час суми за підписання контракту для росіян просто космічно зростають. Це є ознакою того, що в їм все складніше мобілізовувати людей на війну. До прикладу, в Тюменській області було ухвалено рішення, що до 30 листопада вони запроваджують виплати, які разом із федеральними будуть складати понад $40 тис. І ці цифри постійно збільшуються. Тобто, в них є проблеми з мобілізацією власного населення, тому вони хочуть перемикатися на значно дешевших кубинців", - підсумував він.
- 5 жовтня Reuters повідомили про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України
