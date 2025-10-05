Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters

Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters

Анна Хотіна
5 жовтня, 2025 неділя
19:39
Війна з Росією Куба

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню службову телеграму Державного департаменту США.

Згідно з цим документом, американські дипломати повинні повідомити урядам інших країн, що кубинська влада активно підтримує вторгнення Росії до України, а на боці Москви воюють до 5000 кубинців.

"Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні", — йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті не надали подробиць щодо цих кубинських найманців, але підтвердили, що Вашингтону відомо про повідомлення про їхню участь у боях разом із російськими військами.

  • 21 січня 2025 року президент США Дональд Трамп скасував рішення Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорок тероризму. Таким чином, рішення зберігає Кубу у списку SST, до якого Трамп включив цю країну наприкінці своєї першої каденції у 2021 році. Куба була поза списком менше ніж тиждень.
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
4 жовтня, 2025 субота
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
Автор Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
Оксана Баюл на мітингу в підтримку України
Автор Адріана Муллаянова
4 жовтня, 2025 субота
Колишня українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка Незалежної України - Оксана Баюл виставила на продаж будинок у США, бо не може працевлаштуватися
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
21:21
Ексклюзив
Владислав Фарапонов
Шатдаун у США може стати нетривалим, - американіст Фарапонов
21:19
У Вінниці чоловік влаштував стрілянину поблизу торгового центру, зловмисника затримали
21:02
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація ввечері 5 жовтня
21:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський з Івано-Франківська отримав звання народного артиста України
Коли ми говоримо про будь-що російське, мусимо відрізняти людей, які говорять російською в Україні, - актор Гнатковський
20:29
Еверест
На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Шахтар" зазнав поразки від ЛНЗ, "Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Корисна легенда про ігристе
19:59
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Забезпечення України Заходом зараз не відповідає ситуації щодо наших потреб, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:53
гривні
Вчителі з прифронтових громад отримуватимуть щомісячну доплату в 4 тис. грн
19:20
Ексклюзив
Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакувала Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:04
Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
Більше новин
