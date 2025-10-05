Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від американських дипломатів не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, оскільки понад п'ять тисяч кубинців воюють на боці Росії проти України
Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню службову телеграму Державного департаменту США.
Згідно з цим документом, американські дипломати повинні повідомити урядам інших країн, що кубинська влада активно підтримує вторгнення Росії до України, а на боці Москви воюють до 5000 кубинців.
"Після Північної Кореї, Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для агресії Росії, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні", — йдеться в повідомленні.
У Держдепартаменті не надали подробиць щодо цих кубинських найманців, але підтвердили, що Вашингтону відомо про повідомлення про їхню участь у боях разом із російськими військами.
- 21 січня 2025 року президент США Дональд Трамп скасував рішення Джо Байдена виключити Кубу зі списку держав-спонсорок тероризму. Таким чином, рішення зберігає Кубу у списку SST, до якого Трамп включив цю країну наприкінці своєї першої каденції у 2021 році. Куба була поза списком менше ніж тиждень.
- Біла Церква
