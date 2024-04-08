Петиція про створення зоополіції в Україні набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Про це йдеться на сайті уряду.

"Ми просимо Кабінет міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями", - ідеться в тексті петиції, яка була подана 6 березня

Авторкою петиції є президентка "Асоціації зоозахисних організацій України" Марина Суркова. Вона наголошує, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами, а поліція в більшості випадків "не володіє достатнім рівнем знань" або просто не діє, "бо не вважає тварин вартими своєї уваги".

Суркова вважає, що представники Нацполіції часто взагалі не реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, не знають законодавчих норм поводження з тваринами, не можуть розмежувати адміністративне та кримінальне правопорушення. А іноді просто не виїжджають на виклик.

На думку авторки петиції, такий підрозділ міг би складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами, відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування, тимчасово вилучати тварин, а також слідкувати за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Петиція менш ніж за два дні набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне уряд.