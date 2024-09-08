Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму

На це звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко на своєму ТГ-каналі "Нерозбувний книгочитун".

"Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Переконатися можна ось тут в електронній версії на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України", - зазначає вона.

За словами Гонченко, у паперовій версії цього підручника ця сторінка виглядає так само.

Після появи її допису, співавторка підручника Анастасія Онатій заявила у себе на фейсбуці, що карта України без Криму з'явилася у посібнику "через прикру неуважність", й запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб "Домалюй Крим".

Читайте також: Лісовий хоче об'єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією". У науково-педагогічній спільноті із цим не всі згодні та збирають підписи

Зі свого боку верстальники кажуть, що "технічна помилка" сталася через те, що на стокових сервісах було придабно стилістичне зображення карти України необхідних параметрів й там, на жаль, не було Криму.

"Лишається питання, як це пропустили усі наступні люди, які вичитували підручник, разом з міністерством", - підсумовує Гонченко.