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Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму

Анатолій Буряк
8 вересня, 2024 неділя
23:15
Суспільство Підручник з української мови для 7 класу вийшов з картою України без Криму

У рекомендованому Міносвіти і виданому 2024 року за рахунок державних коштів підручнику з української мови для 7 класу авторства Анастасії Онатій та Тараса Ткачука виявили карту України без Кримського півострова

Зміст

На це звернула увагу літературна критикиня, книжкова оглядачка Тетяна Гонченко на своєму ТГ-каналі "Нерозбувний книгочитун".

"Вгадайте, звідки ця карта України без Криму? У шкільних підручниках з української мови для 7 класу (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.). Це надруковано прямо поруч з текстом гімну України. Переконатися можна ось тут в електронній версії на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Надруковані ці підручники в 2024 році. Рекомендовані Міністерством освіти і науки України", - зазначає вона.

За словами Гонченко, у паперовій версії цього підручника ця сторінка виглядає так само.

Після появи її допису, співавторка підручника Анастасія Онатій заявила у себе на фейсбуці, що карта України без Криму з'явилася у посібнику "через прикру неуважність", й запропонувала колегам-освітянам, які отримають її підручник, проводити на уроках флешмоб "Домалюй Крим".

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Зі свого боку верстальники кажуть, що "технічна помилка" сталася через те, що на стокових сервісах було придабно стилістичне зображення карти України необхідних параметрів й там, на жаль, не було Криму.

"Лишається питання, як це пропустили усі наступні люди, які вичитували підручник, разом з міністерством", - підсумовує Гонченко.

Теги:
Наука
Україна
освіта
Крим
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