Угорщина має припинити провокації: МЗС відреагувало на відео з картою України без Криму
Тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною через відео із картою України, на якій Крим не позначено як українську територію
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
У зовнішньополітичному відомстві поінформували, що відео із некоректним позначенням карти України було опубліковане 30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини.
"На доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у МЗС також наголосили, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, "суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".
Українські дипломати наголошують, що Угорщина має "припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО".
"Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", - заявили у МЗС.
- Раніше Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію.
- 2 червня повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Україну розпочати мирні переговори з Росією, залякуючи великими втратами в разі контрнаступу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе