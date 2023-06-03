Про це повідомила пресслужба МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві поінформували, що відео із некоректним позначенням карти України було опубліковане 30 травня на YouTube-каналі уряду Угорщини.

"На доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у МЗС також наголосили, що позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, "суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Українські дипломати наголошують, що Угорщина має "припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО".

"Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", - заявили у МЗС.