Лісовий хоче об'єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією". У науково-педагогічній спільноті із цим не всі згодні та збирають підписи

Відповідний наказ Міносвіти №1072 було підписано очільником відомства Оксеном Лісовим 30 липня 2024 року.

Документ затверджує "концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти", що йдуть у додатку обсягом 18 сторінок.

Необхідність об'єдання історії України та всесвітньої історії в один навчальний курс обґрунтовується генеральним директором директорату шкільної освіти Ігорем Хворостяним на 9-ій сторінці.

Аргументи "за"

"Під упливом російсько-української війни та дов’язаних із нею трансформацій міжнародних відносин Україна опинилася в епіцентрі геополітичних процесів. Це спонукає до виразнішого погляду на історію України як невід’ємного складника європейської та загалом світової історії. У системі загальної середньої освіти такий підхід має бути реалізований шляхом запровадження єдиного загальноосвітнього курсу історії, ключовим виміром якого буде взаємодія України і світу в історичній ретроспективі", - зазначається у додатку до наказу.

Окрім подальшого вивчення історії України як частини європейської і світової історії, серед переваг подібного підходу Міносвіти називає нібито зручність для вчителів.

"Єдиний загальноосвітній курс історії надасть додаткові переваги також для вчительства, як-от: можливість керувати навчальним процесом, ефективно використовуючи години навчальних занять; зосередитися на основних питаннях змісту; зробити навчання історії змістовно та інтелектуально наповненішим; швидше досягати навчальних цілей, тобто реалізовувати компетентніший підхід; вивільнити час для обговорень і виконання ученицями / учнями практичних завдань, зокрема для реалізації навчальних проектів; диференціювати навчання відповідно до зацікавлень учнівства; оперувати повнотою власних знань і досвіду", - йдеться у тексті документу.

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Окремо підкреслюється, що спільне вивчення національної та іноземної історії в межах одного навчального предмету є розповсюдженою практикою країн Північної Америки та Європи.

При цьому у себе на фейсбуці Лісовий запевняє у тому, що новий предмет під назвою "Історія: Україна і світ" або "Історія України і світу" буде "україноцентричним" й таким, що формуватиме "українську ідентичність у дітей".

Необхідного для засвоєння історичного фактажу в новому навчальному курсі буде менше, каже міністр.

"Бо зараз навчальні програми спрямовано на вивчення учнівством надмірного за обсягом фактографічного матеріалу", - написав міністр 9 серпня на Facebook.

"Ці зміни - наша протиотрута від російської пропаганди на роки вперед", - вважає Лісовий.

Аргументи "проти"

Незгодні з ним представники академічних кіл і педагоги натомість почали збирати у мережі підписи під письмовим зверненням щодо неприпустимості об'єднання в один предмет шкільної "історії України" та "всесвітньоїх історії". Лист на ім'я міністра освіти Оксена Лісового є відкритим до підписання - у тому числі й батьками школярів. Бажаючим долучитися пролонують заповнити спеціальну форму.

Противники об'єднанням двох предметів оцінюють таку ідею як "нищення національної моделі освіти" та "підривом державності України зсередини".

"Під час національно-визвольної війни обʼєднувати ідеологічно важливий україноцентричний предмет "Історія України" із всесвітньою історією недопустимо", - наполягають автори звернення, серед яких є доктори і кандидати наук, вчителі шкіл. Загалом вже понад 130 підписів.

Як звертається увага у листі до очільника Міносвіти, "Росія постійно використовує весь потенціал своєї пропаганди, аби довести, що історії України як самодостатнього історичного, етнокультурного процесу немає, що вона є клаптиковою, "вкраденою з історій інших держав та народів". Аналогічні тези також просуються певні політичні сили у Польщі, Румунії, Угорщині.

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Якщо учень не вивчатиме окремо історію України, заявляють ті, хто проти її об'єднання з курсом всесвітньої історії, в свідомості майбутнього громадянина "Україна постане виключно як додаток до історії сусідніх держав, інструмент їхньої політики".

Твердження, що злиття предметів ґрунтується на досвіді провідних держав світу, у відкритому листі до Лісового теж розглядається як хибний аргумент.

"Ми не можемо у фундаментальних питаннях, які стосуються виживання українців як нації у світі, копіювати досвід інших країн, адже він виходить з їхнього світогляду, їхніх історичних обставин та національних інтересів", - йдеться у зверненні.