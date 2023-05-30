Очільник МОН Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук
Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата філософських наук. Раніше він подавав дисертацію на перевірку на плагіат
Про це він повідомив у Facebook.
"Уряд уже затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Такої можливості раніше не існувало, тепер є... На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук", - написав Лісовий.
"Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії", - додав він.
За його словами, пострадянська культура викривила уявлення про ціль здобуття наукового ступеня, тож потрібно це виправити.
"Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", - наголосив Лісовий.
Він зазначив, що наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.
"Наше завдання – розвивати, підтримувати та підсилювати прогресивну науку та людей, які нею займаються – відповідально та ефективно", - резюмував Лісовий.
Раніше Лісового звинуватили у плагіаті в його кандидатській дисертації, тож він подав її на перевірку.
- 21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета.
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