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Новий очільник МОН Лісовий, якого звинуватили у плагіаті, подав кандидатську дисертацію на перевірку

23 березня, 2023 четвер
12:57
Україна Очільник МОН Оксен Лісовий

Новопризначений міністр освіти й науки України Оксен Лісовий подав кандидатську дисертацію на перевірку до НАЗЯВО після того, як його звинуватили у плагіаті

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Лісового, якщо в його дисертації виявлять плагіат, він відмовиться від ступеня кандидата наук.

"Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук", - написав Лісовий.

Він пообіцяв опублікувати результати перевірки, щойно отримає їх.

"Триматися за будь-які звання точно не збираюся. Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня", - зазначив міністр.

Оксен Лісовий – воїн-доброволець, кандидат філософських наук, доцент, директор Малої академії наук, заслужений працівник освіти (2021 рік).

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