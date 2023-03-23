Про це він повідомив у Facebook.

За словами Лісового, якщо в його дисертації виявлять плагіат, він відмовиться від ступеня кандидата наук.

"Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук", - написав Лісовий.

Він пообіцяв опублікувати результати перевірки, щойно отримає їх.

"Триматися за будь-які звання точно не збираюся. Я прийшов у міністерство не для цього, а робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня", - зазначив міністр.

Оксен Лісовий – воїн-доброволець, кандидат філософських наук, доцент, директор Малої академії наук, заслужений працівник освіти (2021 рік).

21 березня Верховна Рада призначила Оксена Лісового очільником МОН замість Сергія Шкарлета.

Читайте також: Про "плагіат" Лісового. "Корочки" взагалі стають атавізмом