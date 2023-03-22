Якщо чесно, мене завжди дивувало бажання ті ступені отримувати. Я ще розумію, коли мова йде про точні науки чи медицину. Де дійсно є простір для винаходів, що рухають світ. Та й то, більшість людей, які це роблять, не заморочуються "корочками". Он, дивіться, Маск навіть Стенфорда не закінчив, хоч і почав там навчатись.

Мені видається, що зараз різні "корочки" взагалі стають атавізмом. І вже мало хто ведеться на мотивацію, що тобі будуть доплачувати копійки, якщо ти цілий "кандидат наук" і підеш на держслужбу. Мене, наприклад, досі в жодному місці роботи навіть диплом не вимагали показати.

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Мені видається, що зараз різні "корочки" взагалі стають атавізмом. І вже мало хто ведеться на мотивацію, що тобі будуть доплачувати копійки, якщо ти цілий "кандидат наук" і підеш на держслужбу. Мене, наприклад, досі в жодному місці роботи навіть диплом не вимагали показати

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Але була маса знайомих, які закінчували аспірантури. Правда, до дисертації руки не доходили. Бо вони губили інтерес ще на стадії "кандидатських" іспитів. Та й написане ними — було таке ж неприкладне, як і у тих "рецензентів", які оцінювали їх роботу.

Були й такі, що тупо купували дисертацію (які "штампувала" ще одна моя знайома по студентському гуртожитку). Вона казала: "Мені треба гроші, а вони мають виправдати своє три-, чотирирічне байдикування, тому хай платять". Не здивуюсь, що вона запевняла своїх тимчасових роботодавців, що жодної цитати списано не було. І про існування плагіату вони вже з подивом дізнаються зараз, коли все стало легше перевірити.

За мною теж років три ганявся наш професор з мовознавства, аби я вступав до аспірантури. На черговий дзвінок я йому тоді чесно сказав: "Вікторе Васильовичу, не тратьте часу, науковця з мене не буде, тому навіть не починайте". Після 25 років закінчення універу (о боги, як пролетів час!) жодного разу не пошкодував про це рішення.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"

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