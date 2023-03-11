Прізвища називати не буду. Не хочу.

Взагалі, після відео з розстрілом нашого захисника та повідомлення про загибель Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), важко якось зібрати думки докупи. І важко усвідомити логіку процесів, які вже, очевидно, потребують пояснень.

Але ж, блін, щось же відбувається з цими підозрами НАБУ, судами, заставами? І Коболєв — лише один з колишніх топменеджерів. Таких десятки.

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Невже це для того, щоб кожен, хто працює на державних посадах, мав страх? За будь-яке рішення, яке можна вважати неоднозначним.

Мета — підвісити усіх колишніх цими справами, щоб були більш зговірливими нинішні? Чи просто — щоб поділилися?

Мета — підвісити усіх колишніх цими справами, щоб були більш зговірливими нинішні?

Чи просто — щоб поділилися?

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А з іншого боку — це ж все відбувається під дахом НАБУ, яке з моменту створення намагалося не зіпсувати собі репутацію.

Чи вже якась інша "установка"? І від кого?

Сорі, але де шукати відповідь на усе це?

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"

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