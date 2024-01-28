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OPINION

Громадянство без знання мови та історії — не громадянство

Володимир В'ятрович
28 січня, 2024 неділя
16:08
Погляд

У президентському законопроєкті про громадянство є як добрі, так і сумнівні новації. Але одна пропозиція викликає відверте обурення

Пам’ятаєте, нещодавно ми всі тішилися, що тепер в Україні, як у кожній поважній державі, для вступу в громадянство іноземець має складати іспити на володіння державною мовою, знання історії й Конституції. І це справді дуже важливо, адже громадянство – це спільнота людей, які усвідомлюють себе українцями, для яких Україна є Батьківщиною. Громадянин повинен мати хоча б базові уявлення про історію і правовий лад власної держави. А володіння українською мовою взагалі відповідно до закону є обов’язком кожного громадянина.

Так от, президент пропонує, щоб усі, хто відповідно до нового закону отримуватиме громадянство України у спрощеному порядку, не складали для цього іспити на володіння українською мовою, знання Конституції й історії України.

Підкреслюю, ідеться не про окремі винятки (військових або цінних для України вчених, спортсменів чи діячів культури), які й зараз можуть складати ці іспити впродовж 2 років після отримання громадянства.

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Ідеться про величезну кількість нових громадян України. Бо в спрощеному порядку (просто подавши заяву і декларацію, на підставі яких видаватиметься указ президента) набуватимуть громадянство України будь-які громадяни всіх держав ЄС, США, Канади, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії та Японії. При цьому вони зможуть за бажанням одночасно зберігати й громадянство цих держав.

І от президент України раптом вирішив, що всім цим людям, щоб стати громадянами України, не потрібні хоча б елементарні знання з української мови, історії й Конституції. Вони можуть скласти ці іспити впродовж трьох років. Якщо не складуть, президент теоретично може їх колись позбавити громадянства. Але це неточно.

Такі речі соромно читати, не те що голосувати за них. Незалежно від того, як ми розв'яжемо питання подвійного громадянства та які запровадимо спрощення для іноземців, що хочуть стати громадянами України, ці спрощення в жодному разі не мають скасовувати знання української мови, історії та Конституції як обов’язкову передумову отримання нашого громадянства.

Джерело

Про автораВолодимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Володимир В'ятрович
історія України
Конституція України
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