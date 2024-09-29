Пішов з життя історик з Луганська, співорганізатор підпілля Володимир Семистяга
Сьогодні, 29 вересня 2024 року, помер 74-річний український історик, громадський діяч та голова товариства "Просвіта" в Луганській області Володимир Семистяга
Про це повідомив член Національної спілки письменників України, просвітянин, журналіст і краєзнавець Євген Букет та Луганська ОВА.
"Сьогодні вночі у Вишгороді після важкої хвороби помер голова Луганської "Просвіти”"Володимир Федорович Семистяга", - зазначив Букет.
Що вивчав
"Історик за фахом, він досліджував нацистський окупаційний режим на теренах Луганщини", - додає ОВА.
"Разом із науковцем Юрієм Козовським Семистяга вивчав діяльність підпілля "Молода гвардія", використовуючи маловідомі архівні матеріали. Висновки їхнього розслідування суттєво відрізнялися від радянської версії", - нагадує проукраїнське луганське видання Tribun.
Пізніше, у 2014 році, набуті за десятиріччя теоретичні знання, вчений разом з колом однодумців втілюватиме на практиці, організовуючи у Луганську перший антирашистський підпільний рух.
У вирі свідомого українства Луганщини
Усе своє життя Володимир Семистяга присвятив утвердженню української державності й захисту українських національних інтересів.
Семистяга народився у Сватівському районі Луганщини.
Працював старшим викладачем кафедри історії України в Луганському державному університеті. Очолював Луганське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта". Він також був головним редактором видання "Бахмутський шлях".
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У 2008 році Семистяга отримав почесне звання заслуженого працівника освіти України. А у 2016 році - став лауреатом Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.
На початку окупації Луганська
Букет нагадав, що 2014 року після початку бойових дій на Донбасі Семистяга 55 днів провів у полоні бойовиків угруповання "ЛНР".
Тоді мережею навіть поширилося повідомлення про нібито смерть історика.
У 2023 році в інтерв'ю Укрінформу історик розповів про те, як спільно з однодумцями серед викладачів та студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (нині працює в евакуації у Полтаві) створив розгалужену українську партизанську організацію "Луганці-Шевченківці" і про те, як вона діяла.
Після звільнення з полону Семистяга переїхав до Київської області, де брав активну участь у роботі регіонального об’єднання “Просвіти”.
Коли і де відбудеться прощання
Як інформує Євген Букет, провести Володимира Семистягу в останню путь можна буде у вівторок, 1 жовтня, в місті Вишгороді:
11:00 - відспівування у капличці на території районної лікарні,
12:00 - поховання.
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