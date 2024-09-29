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Пішов з життя історик з Луганська, співорганізатор підпілля Володимир Семистяга

Дмитро Добрий
29 вересня, 2024 неділя
17:55
Суспільство Луганський історик Володимир Семистяга

Сьогодні, 29 вересня 2024 року, помер 74-річний український історик, громадський діяч та голова товариства "Просвіта" в Луганській області Володимир Семистяга

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Про це повідомив член Національної спілки письменників України, просвітянин, журналіст і краєзнавець Євген Букет та Луганська ОВА.

"Сьогодні вночі у Вишгороді після важкої хвороби помер голова Луганської "Просвіти”"Володимир Федорович Семистяга", - зазначив Букет.

Що вивчав

"Історик за фахом, він досліджував нацистський окупаційний режим на теренах Луганщини", - додає ОВА.

"Разом із науковцем Юрієм Козовським Семистяга вивчав діяльність підпілля "Молода гвардія", використовуючи маловідомі архівні матеріали. Висновки їхнього розслідування суттєво відрізнялися від радянської версії", - нагадує проукраїнське луганське видання Tribun.

Пізніше, у 2014 році, набуті за десятиріччя теоретичні знання, вчений разом з колом однодумців втілюватиме на практиці, організовуючи у Луганську перший антирашистський підпільний рух.

У вирі свідомого українства Луганщини

Усе своє життя Володимир Семистяга присвятив утвердженню української державності й захисту українських національних інтересів.

Семистяга народився у Сватівському районі Луганщини.

Працював старшим викладачем кафедри історії України в Луганському державному університеті. Очолював Луганське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта". Він також був головним редактором видання "Бахмутський шлях".

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У 2008 році Семистяга отримав почесне звання заслуженого працівника освіти України. А у 2016 році - став лауреатом Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

На початку окупації Луганська

Букет нагадав, що 2014 року після початку бойових дій на Донбасі Семистяга 55 днів провів у полоні бойовиків угруповання "ЛНР".

Тоді мережею навіть поширилося повідомлення про нібито смерть історика. 

У 2023 році в інтерв'ю Укрінформу історик розповів про те, як спільно з однодумцями серед викладачів та студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (нині працює в евакуації у Полтаві) створив розгалужену українську партизанську організацію "Луганці-Шевченківці" і про те, як вона діяла.

Після звільнення з полону Семистяга переїхав до Київської області, де брав активну участь у роботі регіонального об’єднання “Просвіти”.

Коли і де відбудеться прощання

Як інформує Євген Букет, провести Володимира Семистягу в останню путь можна буде у вівторок, 1 жовтня, в місті Вишгороді:

11:00 - відспівування у капличці на території районної лікарні,

12:00 - поховання.

Теги:
Наука
освіта
Луганськ
Київщина
нацизм
Луганщина
історія України
полонені
історії полонених
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