Після заяви Зеленського треба вимагати брифінгу Татарова і Малюка, - журналістка Мусафірова

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Після слів Володимира Зеленського, найбільш логічним було б вимагати хоча б провести брифінг Татарова й Малюка. Я б дуже хотіла б почути першоджерело. Я прекрасно розумію, що є багато речей про які вони не можуть говорити, але коли на такому рівні про це було сказано, вони мали б вийти перед медійниками й зняти цю тему з порядку денного. І ще одне важливе зауваження, яке стосується тих людей, які не просто готують президента до таких пресконференцій. Жоден президент у світі не може всього знати. І відповідні люди за окремими напрямками мають президента підготувати до різних відповідей на питання журналістів і не тільки", - пояснила Мусафірова.

Журналістка зауважила, що найближче оточення президента намагається дуже часто звернути його увагу на тему ДРГ в Києві на початку повномасштабного вторгнення.

"Оскільки президент не вперше зачіпає тему ДРГ в Києві на початку повномасштабного вторгнення, дуже цікаво, хто з його найближчого оточення акцентує його увагу на цьому. Таким чином, йому спотворюють реальну картину світу. Я не дуже добре знаю всю цю історію, але від початку повномасштабного вторгнення я жодного разу не виїжджала з Києва. В перші дні я часто пішки проходила блокпости по місту і настільки мені відомо, масштабних заходів ДРГ в Києві не було", - додала вона.