Зеленський заявив, що Татаров і Малюк на початку повномасштабної війни "вбивали чеченців у Києві"

Про це він сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність", який транслював Еспресо.

Один із журналістів запитав Зеленського про роботу його команди, зокрема, про ефективність керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а також його заступників Олега Татарова та Ростислава Шурму.

Президент відповів, що Татаров брав участь у ліквідації чеченців на початку повномасштабного вторгнення РФ, про що не оголошували публічно.

"Це знають Сполучені Штати й усі інші. Олег Татаров разом із Василем Малюком убивали чеченців в Україні, в Києві, поки вас тут не було. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?" — сказав голова держави.

Татаров і справа про квартири для Нацгвардії

У 2020 році колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні свідчення на заступника глави ОП Олега Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії, заявивши, що той під час роботи в "Укрбуді" начебто підкупив експерта МВС, аби він сфальсифікував експертизу на користь компанії.

18 грудня 2020 року стало відомо, що тодішній в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри Татарову у справі квартир для Нацгвардії.

21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення своїх повноважень на посаді.

30 грудня ВАКС задовольнив клопотання ОГПУ щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії.

8 лютого 2021 року в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ. А 1 березня спливли строки слідства у справі, фігурантом якої є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

У червні 2021 року петиція про звільнення Татарова зібрала понад 25 тис. голосів. Однак станом на зараз він досі працює в ОП. У квітні 2022 року справу Татарова щодо квартир для Нацгвардії закрили.