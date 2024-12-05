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Після журналістського розслідування в МВС пообіцяли перезавантажити роботу головного сервісного центру

Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
06:33
Суспільство сервісний центр МВС

Працівники Головного Сервісного центру України користуються автівками та нерухомістю, яких немає у деклараціях або записані на родичів. У МВС заявили про перезавантаження роботи

Зміст

Про це повідомляє МВС.

"У Головному сервісному центрі МВС розпочалося системне перезавантаження робочих процесів. ГСЦ отримає нову команду управлінців", - йдеться у повідомленні.

Також МВС наказало розпочати позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

Крім цього, Міністерство звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя працівників СЦ, які фігурували в журналістському розслідуванні. Там пообіцяли, що відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру. 

Водночас у МВС створили робочу групу з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг, яку очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Першочергове завдання — усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. Надалі продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації", - додали у дописі.

Що передувало

Напередодні журналісти Bihus.Info провели розслідування у Головному Сервісному центрі України ТСЦ № 8041, що знаходиться у Києві на вулиці Перемоги, 20.

"Сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися із обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери й "бігунки" продовжують їх продавати за гроші. Тим часом співробітники СЦ їздять на роботу на авто, що відсутні в деклараціях через оформлення або на родичів, або й на просто сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Головним СЦ керує Олександр Бойко. Він живе в чужій квартирі у Києві, їздить на 10-річному батьковому Toyota Land Cruiser. Але з Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях – ймовірно це BMW X3, електрокари Volkswagen ID.4 та BMW IX3. 

Тим часом адміністратор Володимир Науменко їздить на роботу на Audi E-Tron, оформленій на 22-річного сина. Раніше він також користувався Toyota Highlander, записаною на брата. Донедавна Науменко декларував дружину й двох синів, а після того, як перестав декларувати – усі троє суттєво приросли майном. 

"На жінку оформили квартиру в новобудові і новий Highlander, у старшого сина з’явилася своя квартира в іншому новому ЖК, дача на Київському морі, велика кількість землі в Музичах під Києвом та Toyota Camry, а в молодшого сина – також квартира в тому ж ЖК і вже згаданий E-Tron. Нічого з цього в деклараціях Науменка вже не відображено", - повідомляють журналісти.

Інший адміністратор Анатолій Клименко їздить на роботу на Lexus NX 300. У його декларації записана квартира в новобудові, яку йому подарував батько-пенсіонер, якому вона нібито обійшлася в 50 тис. грн. На цього ж батька буквально в жовтні оформили новий Lexus NX 450H+.

Одразу на двох різних Теслах – Tesla Model 3 й Tesla Model Y – їздить адміністраторка Наталія Лось, хоча офіційно в неї є лише не дуже свіжий Dodge Challenger. Одна з Тесл записана на чоловіка, якого в деклараціях Лось немає, хоча теги в GetContact свідчать про те, що це може бути її цивільний чоловік.

В адміністратора Сергія Панченка у жодній з його декларацій немає дружини, але на парковці СЦ можна знайти Toyota Land Cruiser Prado, оформлений на жінку, яка упродовж багатьох років постила в соцмережах фото з чоловіком.

Крім цього, на маму Панченка записаний приватний будинок в КМ "Міжріччя" під Києвом, а на батька цьогоріч оформили ще один Toyota Land Cruiser Prado.

Щодо інспекторів (у деклараціях вони всі – адміністратори), то більшість з них за останній рік також оновили сімейний автопарк. Наприклад, Дмитро Парченко пересів з Honda Accord – на Audi A6. Задекларована ціна авто – 600 тисяч грн, хоча попередній власник продавав її за 25 тисяч доларів, тобто мало не вдвічі дорожче. Ще одна Audi, тільки A4, з’явилася у дружини Сергія Дацкова. 

З декларацій інспектора Романа Журкова зникли всі родичі, водночас на парковці СЦ з’явилися Chevrolet Volt і Chevrolet Menlo, оформлені відповідно на маму і (вірогідно колишнього) тестя Журкова.

Інспектор Вадим Чистяков їздить на VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ. Авто записане на жінку, якої в деклараціях інспектора раніше не було. Ще одна річ, яку Чистяков не вказує – це вартість приватного будинку під Києвом. З його слів, земельна ділянка дісталася в подарунок і вже з недобудом.

Інший адміністратор Андрій Кухельний упродовж багатьох років нібито купує автівки за явно заниженими щодо ринкової вартості цінами. 

"Найцікавіше – LEXUS IS 200T, задекларований за ціною 30 тис. грн. Інколи, у випадку другого за рік продажу, коли треба платити податки – по заниженій також і продає. Так,  наприклад, продавши  BMW 428I – Кухельний задекларував дохід всього лише в 10 тис. Наразі Кухельний їздить на TESLA MODEL 3, про придбання котрої досі не подав декларації. Це може свідчити, що автівку знову оформили за заниженою ціною", - йдеться у повідомленні.

Теги:
Новини
Україна
журналісти
корупція в Україні
авто
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