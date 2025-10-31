"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада

Про вона написала на своєму Telegram-каналі.

"У суботу та неділю, 1-2 листопада новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком", - зазначила Наталка Діденко.

Вдень максимальна температура повітря становитиме +10…+14°C, а на півдні та заході країни — до +17°C.

У більшості регіонів як у суботу, так і в неділю очікується суха погода, місцями з проясненнями. Лише у східних областях — на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині — можливі невеликі дощі.

Погода в Києві

У Києві листопад розпочнеться теплою.

За словами синоптикині, щільна хмарність та дощі не наважаться порушити оновлений "лук" листопада у столиці, буде суха погода.

Впродовж дня температура коливатиметься в межах +11…+13°C.

"Тулиться листопад до тепла та сонця, і ми намагаємося бути кращими, теплішими і сонячнішими один до одного", - підсумувала Наталка Діденко.