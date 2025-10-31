"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що на початку листопада українців потішить справжнє осіннє тепло — температура підніметься до +17°C, а дощів майже не буде
Про вона написала на своєму Telegram-каналі.
"У суботу та неділю, 1-2 листопада новий місяць року, на який завжди чи не найбільше нарікань за його хмарність, вирішить підкоректувати свій імідж та подарує українцям по-справжньому теплу погоду та навіть із сонечком", - зазначила Наталка Діденко.
Вдень максимальна температура повітря становитиме +10…+14°C, а на півдні та заході країни — до +17°C.
У більшості регіонів як у суботу, так і в неділю очікується суха погода, місцями з проясненнями. Лише у східних областях — на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині — можливі невеликі дощі.
Погода в Києві
У Києві листопад розпочнеться теплою.
За словами синоптикині, щільна хмарність та дощі не наважаться порушити оновлений "лук" листопада у столиці, буде суха погода.
Впродовж дня температура коливатиметься в межах +11…+13°C.
"Тулиться листопад до тепла та сонця, і ми намагаємося бути кращими, теплішими і сонячнішими один до одного", - підсумувала Наталка Діденко.
- На останній день жовтня Наталка Діденко прогнозувала теплу погода. На півдні та заході країни температура повітря може піднятися до +18 градусів.
- Біла Церква
