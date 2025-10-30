Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня
У п’ятницю, 31 жовтня, в Україні очікується доволі тепла погода. На півдні та заході країни температура повітря може піднятися до +18 градусів
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра, 30-го жовтня, протягом дня температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів", - зазначила синоптикиня.
За її інформацією, дещо свіжіше буде лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.
"Вдень +10+13 градусів, що також комфортно", - додала Діденко.
Вона відмітила, що дощі можуть пройти завтра ввечері у західних областях, а вночі очікуються на сході країни.
Якою буде погода у столиці?
У Києві 30 жовтня, за словами Діденко, дощів не передбачається. Протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 29 жовтня в Україні очікується волога та прохолодна погода з періодичними дощами й туманами.
- Біла Церква
