Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в останній день жовтня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра, 30-го жовтня, протягом дня температура повітря становитиме +12+16 градусів, на півдні та заході подекуди до +18 градусів", - зазначила синоптикиня.

За її інформацією, дещо свіжіше буде лише на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

"Вдень +10+13 градусів, що також комфортно", - додала Діденко.

Вона відмітила, що дощі можуть пройти завтра ввечері у західних областях, а вночі очікуються на сході країни.

Якою буде погода у столиці?

У Києві 30 жовтня, за словами Діденко, дощів не передбачається. Протягом дня повітря прогріється до +14 градусів.