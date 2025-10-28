"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що у середу, 29 жовтня, в Україні очікується волога та прохолодна погода з періодичними дощами й туманами
Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
Погода по регіонах
За прогнозом синоптикині, через вплив атмосферних фронтів у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних. У південних регіонах істотних опадів не передбачається, а в другій половині дня на заході можливі прояснення.
Вітер буде західного напрямку, помірний, місцями з поривами. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, удень — +7…+11 °C на заході та півночі, +13...+15 °C - на півдні та південному сход, +10…+13 °C - на решті території.
Погода у Києві
У Києві 29 жовтня очікується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Вночі температура становитиме +4…+7 °C, удень — близько +10 °C.
Прогноз до кінця тижня
Наталка Діденко також зазначила, що надалі в Україні потеплішає — вдень повітря прогріватиметься до +12…+17 °C, лише у суботу температура дещо знизиться до +10…+12 °C.
"Уважно. Сьогодні-завтра прогнозується підвищена геомагнітна активність, магнітні бурі! Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря — холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", - наголосила синоптикиня.
- Перший сніг випав у Вишгородському районі Київської області в неділю, 19 жовтня 2025 року. Відповідні фото з присадибних ділянок з'явилися у соцмережах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.86 Купівля 41.86Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.73Продаж 49.4
- Актуальне
- Важливе