"Вогко, хмарно, часом прояснення": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 29 жовтня

Погода по регіонах

За прогнозом синоптикині, через вплив атмосферних фронтів у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності — від невеликих до помірних. У південних регіонах істотних опадів не передбачається, а в другій половині дня на заході можливі прояснення.

Вітер буде західного напрямку, помірний, місцями з поривами. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, удень — +7…+11 °C на заході та півночі, +13...+15 °C - на півдні та південному сход, +10…+13 °C - на решті території.

Погода у Києві

У Києві 29 жовтня очікується невеликий дощ і поривчастий західний вітер. Вночі температура становитиме +4…+7 °C, удень — близько +10 °C.

Прогноз до кінця тижня

Наталка Діденко також зазначила, що надалі в Україні потеплішає — вдень повітря прогріватиметься до +12…+17 °C, лише у суботу температура дещо знизиться до +10…+12 °C.

"Уважно. Сьогодні-завтра прогнозується підвищена геомагнітна активність, магнітні бурі! Ймовірний головний біль, судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря — холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють, рух та свіже повітря точно не зайвими не будуть", - наголосила синоптикиня.